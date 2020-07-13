Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Sosyal medya Wayfair iddiaları ile çalkalanıyor Kayıp çocuklar yüksek fiyatlı eşyalar üzerinden mi satılıyor?
AMERİKA

Sosyal medya Wayfair iddiaları ile çalkalanıyor: Kayıp çocuklar yüksek fiyatlı eşyalar üzerinden mi satılıyor?

ABD'de son dönemin en büyük skandallarından biri yaşanıyor. Kayıp çocukların isimlerinin internet üzerinden verilen yüksek fiyatlı ilanlar ile şifrelendiğinin ortaya çıkması bütün dünyayı dehşete düşürdü. ABD'nin en çok ziyaret edilen alışveriş sitelerinden biri olan Wayfair, her ne kadar iddiaları reddetse de ortaya çıkan kanıtlar, skandalın uzun süre gündemden düşmeyeceğine işaret ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Wayfair adındaki alışveriş sitesindeki ilanlar büyük tartışmaya kapı araladı.
Wayfair adındaki alışveriş sitesindeki ilanlar büyük tartışmaya kapı araladı.

ABD'de online alışveriş sitelerindeki ilanlar üzerinden çocuk ticareti yapıldığına dair iddialar bütün dünyada geniş yankı uyandırdı.

Skandalın merkezinde 20 milyon ürünü dünyanın dört bir yanına gönderen Wayfair adlı alışveriş sitesi var. 2002 yılında kurulan bu site, ABD'nin en çok tıklanan alışveriş sitelerinden biri konumunda bulunuyor.

  • Yıllık geliri 10 milyar dolara yaklaşan sitenin özellikle bazı ilanları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Çok basit bir ürünün 10 bin dolar fiyatla satıldığı ilanlarla ilgili ortaya konan bazı şifrelemeler, 'olayın sadece basit bir listeleme' hatası olmadığını ortaya koyuyor.

KAYIP ÇOCUĞUN İSMİ 12 BİN DOLARLIK DOLAPTA!

Wayfair'in iddialara yanıt vermekte en çok zorlanacağı ilanlardan biri Samiyah adını verdiği basit bir dolap için 12 bin dolar talep etmesi.

2019 yılında kaybolan ve insan kaçakçılarının eline düştüğü tahmin edilen Samiyah Yasmeen Mumin'in isminin ilan başlığında yer alması ciddi soru işaretlerine neden oluyor.

'KİND KİNSELA' HALISINDA YİNE KAYIP ÇOCUK!

Wayfair'de bir başka ilanın konusunda yine kayıp çocuk var. 4 bin dolardan satışa çıkarılan el yapımı Türk halısında geçtiğimiz aylarda Virginia'da kaybolan 14 yaşındaki Maggie Kinsela'nın adı yer alıyor.

1 DOLARLIK YASTIK 45 BİN DOLAR, DUVAR TABLOSU 99 BİN DOLAR!

Wayfair alışveriş sitesinin şüpheleri üzerine çeken ilanlardan biri 1 dolarlık yastık için 45 bin dolar, iki adet duvar tablosu için 99 bin dolar talep edilmesi.. Bu ürünlere verilen kodların arama motorları üzerinden araştırıldığında yine küçük kız çocuklarına dair fotoğraflara ulaşılıyor.

WAYFAİR SKANDAL İDDİALAR İÇİN NE DİYOR?

Wayfair bu iddiaları tamamen reddetti. Firma, fiyatların makul olduğunu ve endüstriyel ürünler sattığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Wayfair, ürünleri web sitesinden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.

Çocuklar neden kayboluyor?
AKTÜEL
Çocuklar neden kayboluyor?
Abone Ol Google News
ABDde çocuk ticareti skandalı!

ABD'de çocuk ticareti skandalı!

​Alışveriş sitesindeki ilanlar büyük tartışmaya kapı araladı.
İşgal yıllarında böyle korundu

İşgal yıllarında böyle korundu

​İşgal kuvvetleri Ayasofya'yı ele geçirmek için gelince....
Borsadan mesaj gibi açılış: 1.453 puanla güne başladı

Sansasyonel <br>skor: 9-0

Sansasyonel
skor: 9-0

​PSG acımadı, milli futbolcularımız üzüldü.

Ölüm yağdıran darbeci pilotlar yüzsüzce göreve geri dönmek istedi.
Yeter ki imkan verilsin

Yeter ki imkan verilsin

​Türk akademisyen boyutu küçük gücü büyük motor icat etti.

Düşman gördükleri subayları itibarsızlaştırmak için iftira atıyorlar.
İstanbul'da dev operasyon

İstanbul'da dev operasyon

​400 polisin katıldığı baskınlarda 75 kişi gözaltına alındı.

​Ayasofya'ya atanacak imam ve müezzinlerden ikisi belli oldu.

Şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.