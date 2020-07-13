Sosyal medya Wayfair iddiaları ile çalkalanıyor: Kayıp çocuklar yüksek fiyatlı eşyalar üzerinden mi satılıyor?

ABD'de online alışveriş sitelerindeki ilanlar üzerinden çocuk ticareti yapıldığına dair iddialar bütün dünyada geniş yankı uyandırdı.

Skandalın merkezinde 20 milyon ürünü dünyanın dört bir yanına gönderen Wayfair adlı alışveriş sitesi var. 2002 yılında kurulan bu site, ABD'nin en çok tıklanan alışveriş sitelerinden biri konumunda bulunuyor.

Yıllık geliri 10 milyar dolara yaklaşan sitenin özellikle bazı ilanları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Çok basit bir ürünün 10 bin dolar fiyatla satıldığı ilanlarla ilgili ortaya konan bazı şifrelemeler, 'olayın sadece basit bir listeleme' hatası olmadığını ortaya koyuyor.

KAYIP ÇOCUĞUN İSMİ 12 BİN DOLARLIK DOLAPTA!

Wayfair'in iddialara yanıt vermekte en çok zorlanacağı ilanlardan biri Samiyah adını verdiği basit bir dolap için 12 bin dolar talep etmesi.

2019 yılında kaybolan ve insan kaçakçılarının eline düştüğü tahmin edilen Samiyah Yasmeen Mumin'in isminin ilan başlığında yer alması ciddi soru işaretlerine neden oluyor.

'KİND KİNSELA' HALISINDA YİNE KAYIP ÇOCUK!

Wayfair'de bir başka ilanın konusunda yine kayıp çocuk var. 4 bin dolardan satışa çıkarılan el yapımı Türk halısında geçtiğimiz aylarda Virginia'da kaybolan 14 yaşındaki Maggie Kinsela'nın adı yer alıyor.

1 DOLARLIK YASTIK 45 BİN DOLAR, DUVAR TABLOSU 99 BİN DOLAR!

Wayfair alışveriş sitesinin şüpheleri üzerine çeken ilanlardan biri 1 dolarlık yastık için 45 bin dolar, iki adet duvar tablosu için 99 bin dolar talep edilmesi.. Bu ürünlere verilen kodların arama motorları üzerinden araştırıldığında yine küçük kız çocuklarına dair fotoğraflara ulaşılıyor.

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WAYFAİR SKANDAL İDDİALAR İÇİN NE DİYOR?

Wayfair bu iddiaları tamamen reddetti. Firma, fiyatların makul olduğunu ve endüstriyel ürünler sattığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Wayfair, ürünleri web sitesinden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.