Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Sosyal medya Wayfair iddiaları ile çalkalanıyor Kayıp çocuklar yüksek fiyatlı eşyalar üzerinden mi satılıyor?
AMERİKA

"Wayfair nedir: Çocuklar Wayfair ile yüksek fiyatlı eşyalar üzerinden mi satılıyor?"

Sosyal medya Wayfair iddiaları ile çalkalanıyor: Kayıp çocuklar yüksek fiyatlı eşyalar üzerinden mi satılıyor?

ABD'de son dönemin en büyük skandallarından biri yaşanıyor. Kayıp çocukların isimlerinin internet üzerinden verilen yüksek fiyatlı ilanlar ile şifrelendiğinin ortaya çıkması bütün dünyayı dehşete düşürdü. ABD'nin en çok ziyaret edilen alışveriş sitelerinden biri olan Wayfair, her ne kadar iddiaları reddetse de ortaya çıkan kanıtlar, skandalın uzun süre gündemden düşmeyeceğine işaret ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Wayfair adındaki alışveriş sitesindeki ilanlar büyük tartışmaya kapı araladı.
Wayfair adındaki alışveriş sitesindeki ilanlar büyük tartışmaya kapı araladı.

ABD'de online alışveriş sitelerindeki ilanlar üzerinden çocuk ticareti yapıldığına dair iddialar bütün dünyada geniş yankı uyandırdı.

WAYFAİR NEDİR?

Skandalın merkezinde 20 milyon ürünü dünyanın dört bir yanına gönderen Wayfair adlı alışveriş sitesi var. 2002 yılında kurulan bu site, ABD'nin en çok tıklanan alışveriş sitelerinden biri konumunda bulunuyor.

  • Yıllık geliri 10 milyar dolara yaklaşan sitenin özellikle bazı ilanları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Çok basit bir ürünün 10 bin dolar fiyatla satıldığı ilanlarla ilgili ortaya konan bazı şifrelemeler, 'olayın sadece basit bir listeleme' hatası olmadığını ortaya koyuyor.

KAYIP ÇOCUĞUN İSMİ 12 BİN DOLARLIK DOLAPTA!

Wayfair'in iddialara yanıt vermekte en çok zorlanacağı ilanlardan biri Samiyah adını verdiği basit bir dolap için 12 bin dolar talep etmesi.

2019 yılında kaybolan ve insan kaçakçılarının eline düştüğü tahmin edilen Samiyah Yasmeen Mumin'in isminin ilan başlığında yer alması ciddi soru işaretlerine neden oluyor.

'KİND KİNSELA' HALISINDA YİNE KAYIP ÇOCUK!

Wayfair'de bir başka ilanın konusunda yine kayıp çocuk var. 4 bin dolardan satışa çıkarılan el yapımı Türk halısında geçtiğimiz aylarda Virginia'da kaybolan 14 yaşındaki Maggie Kinsela'nın adı yer alıyor.

1 DOLARLIK YASTIK 45 BİN DOLAR, DUVAR TABLOSU 99 BİN DOLAR!

Wayfair alışveriş sitesinin şüpheleri üzerine çeken ilanlardan biri 1 dolarlık yastık için 45 bin dolar, iki adet duvar tablosu için 99 bin dolar talep edilmesi.. Bu ürünlere verilen kodların arama motorları üzerinden araştırıldığında yine küçük kız çocuklarına dair fotoğraflara ulaşılıyor.

WAYFAİR SKANDAL İDDİALAR İÇİN NE DİYOR?

Wayfair bu iddiaları tamamen reddetti. Firma, fiyatların makul olduğunu ve endüstriyel ürünler sattığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Wayfair, ürünleri web sitesinden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.

Çocuklar neden kayboluyor?
AKTÜEL
Çocuklar neden kayboluyor?
Abone Ol Google News
Ermenistan aklını başına toplasın

Ermenistan aklını başına toplasın

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a sert uyarı.
ABDde çocuk ticareti skandalı!

ABD'de çocuk ticareti skandalı!

​Alışveriş sitesindeki ilanlar büyük tartışmaya kapı araladı.
Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu: Mevzinin vurulma anı böyle görüntülendi

​Manchester City'nin Avrupa cezası CAS'tan döndü.

ADVERTORİAL 3

ADVERTORİAL 3

İşgal sırasında, kilise olmasın diye camiye 200 asker yerleştirilmiş.
Sansasyonel <br>skor: 9-0

Sansasyonel
skor: 9-0

​PSG acımadı, milli futbolcularımız yıkıldı.

Ölüm yağdıran darbeci pilotlar yüzsüzce göreve geri dönmek istedi.
Yeter ki imkan verilsin

Yeter ki imkan verilsin

​Türk akademisyen boyutu küçük gücü büyük motor icat etti.

Düşman gördükleri subayları itibarsızlaştırmak için iftira atıyorlar.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada bir üsteğmen şehit oldu
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada bir üsteğmen şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada Azerbaycan ordusundan bir üsteğmen şehit oldu. Azerbaycan ordusunun gece boyunca top, havan ve tank ateşiyle Ermenistan ordusuna ait mevzileri, topçu bataryalarını ve araçları imha ettiği kaydedildi.
Samsun'da polise yakalanmamak için 10 metre yükseklikteki balkondan atladı: Hastanelik oldu
Gündem

Samsun'da polise yakalanmamak için 10 metre yükseklikteki balkondan atladı: Hastanelik oldu

Samsun’da polis tarafından aranan bir kişi polisin evinin kapısına gelip kapıyı çaldığını görünce 10 metre yükseklikteki pencereden atlayınca hastanelik oldu. Yaralanan G.K. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İBB haksız yere işten çıkarmıştı: Mahkeme işe iade ve tazminat kararı verdi
Gündem

İBB haksız yere işten çıkarmıştı: Mahkeme işe iade ve tazminat kararı verdi

İstanbul 27. İş Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan Hasan Danalıoğlu’nun işe iadesine karar verdi. İBB’ye bağlı Spor İstanbul’da çalışırken işten çıkarılan Hasan Danalıoğlu, açtığı işe dönüş davasını kazandı. İBB, kararın kesinleşmesinin ardından Hasan Danalıoğlu’nu işe alırsa, 36 bin 60 TL, işe almazsa 42 bin 860 lira ödeyecek. Davaya ilişkin açıklama yapan Danalıoğlu’nun avukat oğlu Fatih Bilal Danalıoğlu, “Babam İBB’den çıkartılan binlerce personelden sadece birisidir. Apar topar işten çıkarılmasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın ardında geçen 30 yıllık siyasi çizgisinin İBB Başkanı’nın çizgisiyle uyuşmamasıdır” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.