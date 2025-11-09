Soykırım PR’ı: İsrail uluslararası tepkiyi dindirmek için harekete geçti

Gazze’de 2 yılda 67 binden fazla kişiyi öldüren ve sayısız savaş suçu işleyen terör devleti İsrail, uluslararası kamuoyunda dinmeyen tepkileri bastırmak, sebep olduğu vahşeti unutturmak ve imajını düzelmek için harekete geçti. İsrail gazetesi Haaretz’in yayınladığı rapora göre işgalci güç, ABD’de desteği yeniden kazanmak için yapay zekâ, kiliseler ve sanal gerçeklik (VR) tabanlı propaganda kampanyalarına milyonlarca dolarlık ödemeler gerçekleştirdi. 2023 öncesi dönemde uluslararası PR çalışmaları için 7,5-8 milyon dolar harcayan işgalci güç, “Uluslararası iletişim ve kamu diplomasisi” başlığı altında söz konusu faaliyetler için bu sene 160 milyon dolar bütçe ayırdı. Soykırımın devam ettiği 2024’te 100 milyon dolar olan ve yüzde 50'den fazla artırılan söz konusun bütçe ABD merkezli halkla ilişkiler şirketlerine, sosyal medya reklamlarına, etkileyicilere (influencer), yapay zekâ destekli içerik projelerine ve dijital kampanyalara aktarılıyor.





TRUMP’IN ESKİ DANIŞMANI İLE ANLAŞILDI

Habere göre İsrail hükümeti, Dışişleri ve Turizm bakanlıkları ile Devlet Reklam Ajansı (LAPAM) aracılığıyla çeşitli sözleşmeler imzaladı. Ödemeler, küresel reklam devi Havas’ın Almanya kolu olan “Havas Media Germany” üzerinden yapıldı. En dikkat çekici sözleşmelerden biri, Donald Trump’ın eski kampanya stratejisti Brad Parscale’in sahibi olduğu Clock Tower firmasıyla yapılan 6 milyon dolarlık anlaşma. Dört aylık bu anlaşma; stratejik danışmanlık, planlama ve iletişim hizmetlerini, antisemitizmle mücadele ve İsrail’in itibarını onarmaya yönelik binlerce çevrimiçi içerik üretimini kapsıyor.





YAPAYA ZEKAYA İLK DEVLET MÜDAHALESİ

Sözleşmede ayrıca “Arama ve Dil Operasyonu” adı verilen bir bölüm de bulunuyor. Bu program, arama motoru sonuçlarını ve ChatGPT, Claude gibi üretken yapay zekâ sistemlerinde konuların çerçevelenmesini etkilemeyi amaçlıyor. Haaretz, bunun “bir devletin sohbet robotlarının çıktısını manipüle etmeye yönelik bilinen ilk girişimi” olduğunu belirtiyor.





KİLİSELERDE PROPAGANDA YAPILACAK

Bunun yanında, Cumhuriyetçi danışman Chad Schnitger’in yönettiği Show Faith by Works adlı firma ile 3 milyon dolarlık ayrı bir kampanya yürütülüyor. Bu kampanya, ABD’nin batı eyaletlerindeki muhafazakâr kiliseleri ve Hristiyan üniversitelerini hedef alıyor. Plan, “ABD tarihinin en büyük jeo-çit (geofencing) kampanyası” olarak tanımlanıyor. Buna göre, Kaliforniya, Arizona, Nevada ve Colorado’daki kiliselerin ibadet saatlerindeki çevresi haritalanacak, katılımcılar ticari veriler üzerinden tespit edilerek İsrail yanlısı reklamlarla hedeflenecek. Mesajlarda, Filistinlileri Hamas’ın müttefiki ve Hristiyanlığın düşmanı olarak gösteren “İncil temelli argümanlar” kullanılacak. Kampanyanın 8 milyon ibadet eden kişiye ve 4 milyon Hristiyan öğrenciye ulaşması hedefleniyor.





ÜNLÜ İSİMLERLE ANLAŞMA

Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık başka bir sözleşme de SKDKnickerbocker şirketiyle imzalandı. Bu proje, TikTok, Instagram, LinkedIn ve YouTube’da İsrail Dışişleri Bakanlığı mesajlarını yaymak üzere bot tabanlı bir program geliştirmeyi içeriyor. “Project Esther” adıyla yürütülen 1 milyon dolarlık bir diğer girişim ise Washington merkezli Bridges Partners tarafından yürütülüyor. Sosyal medya fenomenlerini İsrail lehine içerik paylaşmaya teşvik eden proje kapsamında her influencer’a ayda onlarca gönderi paylaşması karşılığında ödeme yapılacak. Teklif taslaklarında, Chris Pratt, Jon Voight, Tim Tebow ve NBA yıldızı Stephen Curry gibi isimler potansiyel destekçiler arasında listelendi.





GEZİCİ SERGİYLE HAMAS’I KÖTÜLEYECEK

En dikkat çekici unsurlardan biri ise “The October 7 Experience” adlı gezici bir sergi. “Hollywood set tasarımcıları” tarafından hazırlanan bu proje, sanal gerçeklik ekranlarıyla ziyaretçilere Hamas saldırısını ve Nova Müzik Festivali katliamını “yaşatmayı” amaçlıyor. Serginin, ABD’nin büyük şehirlerinde dolaşması ve “yas, gösteri ve siyasi mesajı” birleştirmesi planlanıyor. Eleştirmenler, bu projelerin duygusal manipülasyonu algoritmik ikna teknikleriyle birleştiren yeni bir devlet propagandası dönemini temsil ettiğini söylüyor.





11 yıllık esirin cesedi bulundu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 2014 yılında Gazze Şeridi'nde esir aldığı İsrailli asker Hadar Goldin'in cesedini bulduğu öne sürüldü. Kassam Tugayları'ndan üst düzey bir yetkili, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamada bulundu. Habere göre, 2014'te İsrail'in "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği saldırısı sırasında esir alınan Goldin'in cesedi, 6 Filistinlinin cesediyle Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgalindeki Refah kentinde bulundu. Goldin'in cesedinin İsrail'e ne zaman teslim edileceğiyle ilgili açıklama yapılmadı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, Hadar Goldin'in cesedinin teslim edilmesi halinde hükümet yetkililerine, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişini önerdiğini aktarmıştı.



