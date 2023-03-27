Suudi Arabistan ve İran arasında kritik temas

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud
İki ülke tarafından görüşmenin kesin tarihine ve yerine ilişkin yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.
47 kişi idam edilmişti
Suudi Arabistan’da 2 Ocak 2016 tarihinde terör suçuyla yargılanan ve aralarında Şii din adamı Ayetullah Nimr Bakır el-Nimr’in de bulunduğu 47 kişi idam edilmişti. İdamın ardından İran’da protestolar gerçekleştirilmiş, Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed kentindeki konsolosluğu ateşe verilmişti. Mart 2015’te Yemen’de başlayan savaş nedeniyle kötüleşen iki ülke arasındaki ilişkiler yaşanan olayların ardından tamamen kesilmişti.
İran ve Suudi Arabistan, Çin’in arabuluculuğunda sürdürülen görüşmelerin ardından 10 Mart’ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde, İran ve Suudi Arabistan’ın 2 ay içerisinde büyükelçiliklerini ve diplomatik misyonlarını karşılıklı olarak yeniden açmasına karar verilmişti.