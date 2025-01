Trump'a DEAŞ operasyonu: Sembolik iki saldırı ile mesaj verildi

Amerikan derin devleti, başkanlık görevini devralmasına sayılı günler kala Donald Trump’a DEAŞ bağlantılı saldırılarla operasyon çekiyor. ABD gündemi, yeni yıla girerken gerçekleşen iki saldırı ile sarsıldı. New Orleans şehrinde bir kişi, kamyonetini yeni yıl kutlamalarına katılan kalabalığın üzerine sürerek en az 15 kişinin ölümüne yol açtı. ABD ordusundan emekli olduğu ortaya çıkan saldırganın, saldırıyı gerçekleştirdiği araca DEAŞ bayrağı astı. İlerleyen saatlerde ise Las Vegas’ta ise Trump’ın otelinin önünde, seçimlerdeki en büyük destekçisi Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla marka bir araç patlatıldı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) New Orleans’taki saldırganın kimliğini 42 yaşındaki Teksaslı ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar olarak açıkladı. 6 Ocak’ta Başkanlığı kesinleşecek, 20 Ocak’ta da yemin edip göreve başlayacak olan Trump, Suriye’deki ABD askeri varlığını sonlandıracağını defaatle dile getirdi. Pentagon ve CENTCOM gibi derin devlet aparatları ise, Suriye’deki DEAŞ yapılanmasını bahane ederek, Washington’ın Suriye’deki PKK uzantılarına desteğini sürdürmesi gerektiğini belirtmiş ve bölgeden çekilmeye karşı görüş bildirmişlerdi. Bu gelişmelerin ışığında Söz konusu saldırılar, Trump ve yönetimine tehdit içeren bir mesajı olarak yorumlandı.

New Orleans’taki saldırının akabinde, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a ait Las Vegas'taki Trump International Hotel'in önünde park halinde bulunan Tesla Cybertruck model kamyonet patladı. Olayda saldırıyı düzenleyen ve hala ABD ordusunda görev yaptığı açıklanan Matthew Livelsberger hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı. Polis, patlayan araca ait fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda yanan aracın bagaj bölümünde tahrip olmuş benzin bidonları ve havai fişekler görülüyor.

Tesla’nın sahibi ve Trump’ın yakın müttefiki Musk, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'ta düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır" ifadelerini kullandı.

Polis Departmanı Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında yetkililerin "bunun münferit bir olay olduğuna inandığını" ancak en az 15 kişinin ölümüne yol açan New Orleans'taki saldırıyla bağlantı olasılığını henüz dışlamadıklarını söyledi. McMahill, aracın Las Vegas’a saat 19.30 civarında vardığını, bir saat sonra ise Trump International Hotel’in vale alanına girdiğini ve patlama gerçekleşmeden önce 15-20 saniye beklediğini belirtti. McMahill, saldırının arka planına ilişkin sorulara ise, “Bu bir Tesla kamyonu ve Elon Musk’ın Başkan Trump ile çalıştığını biliyoruz. Tabii ki endişelenecek bazı şeyler var ve buna dikkatle bakmaya devam ediyoruz” dedi.

Kolluk kuvvetleri, Las Vegas'taki bir otelin dışında meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak Colorado Springs'te saldırganın evine baskın düzenledi. ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçlı saldırıyı düzenleyen kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıkladı. Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger'ın, ABD ordusuna Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak katıldığı ve ABD'nin Almanya'daki askeri üssünde görevli bir asker olduğu ifade edildi. Livelsberger’ın, Kasım 2024'ten itibaren ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olarak belirtildiği, patlamanın olduğu gün ise Colorado'da izinli olarak bulunduğu kaydedildi. Saldırganın New Orleans faili Shamsud Din Jabbar ile aynı üste görev yaptığı kaydedildi. Jabbar 2007 yılında orduya katıldı, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri alanında aktif görev yaptı ve 2009-2010 yılları arasında Afganistan'da görev aldı. 2015'te Ordu Yedek Kuvvetlerine transfer olan Jabbar, 2020'de başçavuş rütbesiyle ordudan ayrıldı.

New Orleans’taki saldırıya ilişkin ise yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Gazetecilerin, şehrin tarihi ve en yoğun caddesindeki metal barikatların niye saldırıyı engelleyemediği yönündeki sorusuna karşılık, New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, Bourbon Caddesi etrafında bulunan ve zeminden çıkıp inen mekanik metal barikatların çalışmadığı açıkladı. Saldırının gerçekleştiği bölgenin yakınında Airbnb üzerinden bir ev kiralandığı ve burada patlayıcı düzenekler bulunduğu, bunun da saldırganla bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Diğer yandan saldırı sonrası New Orleans’da olağanüstü hal ilan edildi.