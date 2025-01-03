Trump'a DEAŞ operasyonu: Sembolik iki saldırı ile mesaj verildi

Amerikan derin devleti, başkanlık görevini devralmasına sayılı günler kala Donald Trump’a DEAŞ bağlantılı saldırılarla operasyon çekiyor. ABD gündemi, yeni yıla girerken gerçekleşen iki saldırı ile sarsıldı. New Orleans şehrinde bir kişi, kamyonetini yeni yıl kutlamalarına katılan kalabalığın üzerine sürerek en az 15 kişinin ölümüne yol açtı. ABD ordusundan emekli olduğu ortaya çıkan saldırganın, saldırıyı gerçekleştirdiği araca DEAŞ bayrağı astı. İlerleyen saatlerde ise Las Vegas’ta ise Trump’ın otelinin önünde, seçimlerdeki en büyük destekçisi Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla marka bir araç patlatıldı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) New Orleans’taki saldırganın kimliğini 42 yaşındaki Teksaslı ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar olarak açıkladı. 6 Ocak’ta Başkanlığı kesinleşecek, 20 Ocak’ta da yemin edip göreve başlayacak olan Trump, Suriye’deki ABD askeri varlığını sonlandıracağını defaatle dile getirdi. Pentagon ve CENTCOM gibi derin devlet aparatları ise, Suriye’deki DEAŞ yapılanmasını bahane ederek, Washington’ın Suriye’deki PKK uzantılarına desteğini sürdürmesi gerektiğini belirtmiş ve bölgeden çekilmeye karşı görüş bildirmişlerdi. Bu gelişmelerin ışığında Söz konusu saldırılar, Trump ve yönetimine tehdit içeren bir mesajı olarak yorumlandı.





TESLA İLE TRUMP’IN OTELİ ÖNÜNDE

New Orleans’taki saldırının akabinde, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a ait Las Vegas'taki Trump International Hotel'in önünde park halinde bulunan Tesla Cybertruck model kamyonet patladı. Olayda saldırıyı düzenleyen ve hala ABD ordusunda görev yaptığı açıklanan Matthew Livelsberger hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı. Polis, patlayan araca ait fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda yanan aracın bagaj bölümünde tahrip olmuş benzin bidonları ve havai fişekler görülüyor.





ARAÇLAR AYNI ŞİRKETTEN KİRALANDI

Tesla’nın sahibi ve Trump’ın yakın müttefiki Musk, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'ta düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır" ifadelerini kullandı.





SİYASİ ARKA PLAN ARAŞTIRILIYOR

Polis Departmanı Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında yetkililerin "bunun münferit bir olay olduğuna inandığını" ancak en az 15 kişinin ölümüne yol açan New Orleans'taki saldırıyla bağlantı olasılığını henüz dışlamadıklarını söyledi. McMahill, aracın Las Vegas’a saat 19.30 civarında vardığını, bir saat sonra ise Trump International Hotel’in vale alanına girdiğini ve patlama gerçekleşmeden önce 15-20 saniye beklediğini belirtti. McMahill, saldırının arka planına ilişkin sorulara ise, “Bu bir Tesla kamyonu ve Elon Musk’ın Başkan Trump ile çalıştığını biliyoruz. Tabii ki endişelenecek bazı şeyler var ve buna dikkatle bakmaya devam ediyoruz” dedi.





AYNI ÜSTE GÖREV YAPTILAR

Matthew Livelsberger Shamsud Din Jabbar

Kolluk kuvvetleri, Las Vegas'taki bir otelin dışında meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak Colorado Springs'te saldırganın evine baskın düzenledi. ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçlı saldırıyı düzenleyen kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıkladı. Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger'ın, ABD ordusuna Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak katıldığı ve ABD'nin Almanya'daki askeri üssünde görevli bir asker olduğu ifade edildi. Livelsberger’ın, Kasım 2024'ten itibaren ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olarak belirtildiği, patlamanın olduğu gün ise Colorado'da izinli olarak bulunduğu kaydedildi. Saldırganın New Orleans faili Shamsud Din Jabbar ile aynı üste görev yaptığı kaydedildi. Jabbar 2007 yılında orduya katıldı, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri alanında aktif görev yaptı ve 2009-2010 yılları arasında Afganistan'da görev aldı. 2015'te Ordu Yedek Kuvvetlerine transfer olan Jabbar, 2020'de başçavuş rütbesiyle ordudan ayrıldı.





BOURBON’DA BARİKATLAR ARIZALI

New Orleans’taki saldırıya ilişkin ise yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Gazetecilerin, şehrin tarihi ve en yoğun caddesindeki metal barikatların niye saldırıyı engelleyemediği yönündeki sorusuna karşılık, New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, Bourbon Caddesi etrafında bulunan ve zeminden çıkıp inen mekanik metal barikatların çalışmadığı açıkladı. Saldırının gerçekleştiği bölgenin yakınında Airbnb üzerinden bir ev kiralandığı ve burada patlayıcı düzenekler bulunduğu, bunun da saldırganla bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Diğer yandan saldırı sonrası New Orleans’da olağanüstü hal ilan edildi.





BİRKAÇ SAAT ÖNCE BAĞLILIK YEMİNİ

FBI, Jabbar'ın kimliği hakkında da detayları açıkladı. Jabbar ayrıca Georgia Eyalet Üniversitesi'nden bilgisayar bilgi sistemleri alanında lisans derecesi aldı ve Teksas'ta emlakçı olarak çalıştı, ayrıca avcılık ve balıkçılık lisansları edindi. Mahkeme kayıtlarına göre iki evlilik yapan Jabbar, iki eşinden de boşandı. Bir emniyet yetkilisine göre Jabbar, saldırıdan bir gece önce Facebook sayfasında yayınladığı birkaç videoda “DEAŞ'a bağlılık yemini” etmişti.





ZAMANLAMA MANİDAR

Saldırının zamanlaması ise dikkat çeken bir diğer husus. Başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak Trump, Suriye’de ABD askerinin ölmesine izin vermeyeceğini belirtmiş, “Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar. Biz karışmayacağız. Bu bizim sorunumuz değil” demişti. Pentagon ise Trump’a rest çeker nitelikte bir açıklama yaparak, Suriye’deki ABD askeri sayısının 900 değil 2000 bin olduğunu duyurmuştu. Başkanlığının son günlerindeki Biden ve yönetimindeki pek çok isim, Suriye’de kalacaklarını vurgulayan açıklamalar yapmıştı. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Shapiro, ABD’nin Suriye’nin doğusunda kalacağını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile görüşerek desteklerinin süreceğini belirtti.





DEAŞ’I OBAMA KURDU

DEAŞ bağlantılı gerçekleştirilen saldırı akıllara Trump’ın, “DEAŞ’ı ABD kurdu” açıklamalarını gündeme getirdi. Trump 2016’da, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı "DEAŞ’ın kurucusu", Hillary Clinton'ı da "DEAŞ’ın kurucu ortağı" diye tanımlamıştı. Nitekim DEAŞ saldırıları ile birlikte ABD Ortadoğu’daki varlığını artırdı ve başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgeye ciddi tahkimat yaptı.





Siyonist ve İslamofobik lobi harekete geçti

New Orleans’taki saldırı sonrası ABD’de Siyonist ve İslam karşıtı lobi harekete geçti. Filorida Senatörü Randy Fine, X’ten yaptığı paylaşımda, “Müslüman terörü tekrar saldırdı. Dünya çapındaki Müslüman Problem'i kabul etmeyi reddedenlerin ellerinde kan var. Bu tehlikeli kültürle başa çıkmanın tam zamanı” ifadelerini kullandı. Kendisi de bir Yahudi olan ve Yahudi lobisinden beslenen Cumhuriyetçi Senatör’e cevap, Trump’ın “Özel Görevler Temsilcisi” olarak atadığı Richard Grenell’dan geldi. Grenell, “Onlar Radikal. Radikaller yenilmeli. Müslümanlar da onlara Radikal diyor. Siz yardımcı olmuyorsunuz. Dini özgürlükleri garanti altına alan yasalarımız var” diye yazdı.





Trump: Dünyanın alay konusu olduk

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğine" dikkati çekerek, ülkede yaşanan saldırıları "sınır sorunu ve zayıf liderliğe" bağladı. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından “Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlikle olacak olan budur” paylaşımını yaptı. Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar. Adalet Bakanlığı, FBI ve savcılar Amerikalılar'ı şiddet ve yolsuzluktan korumak yerine bana saldırmaya odaklanıyor. Demokratlar ülkemizi başarısızlığa uğrattı ve güvenliği, emniyeti ve demokrasiyi geri getirmek için acil eylem gerekiyor" ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.





Virginia'da 150 bomba ele geçirildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Virginia eyaletinden Brad Spafford'un evinde 150'den fazla boru tipi bomba ve diğer ev yapımı patlayıcılar ele geçirdi. Federal savcılar tarafından mahkemeye yapılan başvuruya göre, patlayıcıların çoğu müstakil bir garajda bomba yapım malzemeleri ve aletleriyle birlikte bulundu. Soruşturma, 2023 yılında bir muhbirin Spafford'un silah ve mühimmat stokladığını ihbar etmesinin ardından başlamıştı. FBI, tarihindeki en büyük patlayıcı madde ele geçirme operasyonuna imza atmış oldu.





Gece kulübünü taradılar

ABD medyasında yer alan haberlere göre, New York'un Queens semtindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı. New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) yapılan açıklamada, eyaletin Queens bölgesindeki "Amazura" isimli gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Yaklaşık 4 kişinin kulübe girmek için sıra bekleyen 15 kişiye 30 el ateş açtığı belirtilen açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü erkek 6'sı kadın 16-20 yaşları arasında 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, saldırının "terör eylemi" olmadığı, saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralıların hayati riski olmadığı kaydedildi.



