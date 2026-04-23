Türkiye’den Güney Afrika’ya 2 milyon doz şap aşısı

Güney Afrika Tarım Bakanı John Steenhuisen, şap hastalığıyla mücadele kapsamında Türkiye’den sipariş edilen 2 milyon doz aşının ülkeye ulaştığını bildirdi.

Steenhuisen, basına yaptığı açıklamada, Türkiye’den sipariş edilen 6 milyon doz şap aşısının ilk partisi olan 2 milyon dozun bu hafta itibarıyla eyaletlere dağıtılacağını duyurdu.

İstikrarlı bir tedarik sağlamak için uluslararası piyasada mevcut olan tüm uyumlu aşıları temin etmeye çalıştıklarını belirten Steenhuisen, Arjantin'den sipariş edilen 5 milyon doz aşı sevkiyatı için Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (SAHPRA) onay beklediklerini ifade etti.

Steenhuisen, "Ulusal hayvan varlığını aşılayarak Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından 'aşılı şap hastalığından ari ülke' statüsünü elde etmeyi hedefliyoruz. Bu da onlarca yıldır şap hastalığı nedeniyle kapalı olan kırmızı et ihracat pazarlarına yeniden erişim sağlayacak." dedi.

Güney Afrika'da şap salgını

Güney Afrika hükümeti, ülke genelinde görülen şap salgını nedeniyle şubat ayında "ulusal afet durumu" ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Şubat 2027'ye kadar toplam 14 milyon büyükbaş hayvanın aşılanması için 28 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Nisan itibarıyla ülke genelinde 1317 vaka kaydedildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Şap hastalığı, sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda yüksek ateş ile ağız ve tırnaklarda yaralarla görülen, hızla yayılması ve ciddi verim kayıplarına yol açması nedeniyle hayvancılık ekonomisini tehdit eden viral bir enfeksiyon olarak biliniyor.







