Üç katlı yer altı şehri

Üç katlı yer altı şehri

29/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
YPG'nin Aynel Arab’a bağlı Sırrin beldesinde bir dağın altına inşa ettiği 3 katlı yer altı şehri bulundu.

Tünellerde, terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi. Yer altı şehrinin bazı bölümlerinin, araba ve kamyonetlerin rahatça geçebileceği büyüklük ve genişlikte inşa edilmesi dikkat çekti. Elektrik ve su şebekesi hatlarının da çekildiği tüneller adeta labirenti andırıyor. Birbirine bağlı tünellerin bazı kısımlarında zırhlı kapılar yer alıyor. Örgüt mensuplarının kaldığı yer altı şehrinde mutfak ve yatak odalarının yanı sıra sinema salonu, amfi ve fırın bile var. Suriye ordusuna bağlı 76'ncı Tümen Komutanı Tuğgeneral Seyf Polat, yapının terör örgütünün komuta merkezlerinden biri olduğu bilgisini verdi.



