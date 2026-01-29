Üç katlı yer altı şehri

Tünellerde, terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi. Yer altı şehrinin bazı bölümlerinin, araba ve kamyonetlerin rahatça geçebileceği büyüklük ve genişlikte inşa edilmesi dikkat çekti. Elektrik ve su şebekesi hatlarının da çekildiği tüneller adeta labirenti andırıyor. Birbirine bağlı tünellerin bazı kısımlarında zırhlı kapılar yer alıyor. Örgüt mensuplarının kaldığı yer altı şehrinde mutfak ve yatak odalarının yanı sıra sinema salonu, amfi ve fırın bile var. Suriye ordusuna bağlı 76'ncı Tümen Komutanı Tuğgeneral Seyf Polat, yapının terör örgütünün komuta merkezlerinden biri olduğu bilgisini verdi.