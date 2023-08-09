Son dönemin popüler konusu, yapay zeka robotları. Robotlar ölen kişinin yerini alıyor, sinemada figüran oluyor, ev ödevi yapıyor, şiir, hikaye ve roman yazıyor. Gelecekte birçok mesleği robotlar yaparsa insanlar işsiz mi kalacak? Robotlardan birine sorduk. Google’ın 27 dil bilen robotu Bard, Yeni Şafak’ın röportaj teklifini “Tabii ki, mutluluk duyarım!” diyerek kabul etti. Bard, insanların yerini alacaklarına veya onları işsiz bırakacaklarına inanmıyor. “Senden korkmamıza gerek var mı?” sorusuna ise şu cevabı verdi: Ben tehlikeli değilim. İnsanlar beni iyi veya kötü amaçlarla kullanabilir. Ama sonuçta bu onların seçimi.