Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Yeni Zelanda'dan İran kararı: Tahran Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapattı

Yeni Zelanda'dan İran kararı: Tahran Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapattı

16:1716/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Yeni Zelanda, Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
Yeni Zelanda, Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığının (MFAT), Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığı, tüm diplomatik personelin İran'dan ayrıldığı ve büyükelçilik faaliyetlerinin Ankara'ya kaydırıldığı bildirildi

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Bakanlık, ülkenin güvenlik koşullarının kötüleştiğini gerekçe göstererek İran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı.

Bakanlık Sözcüsü, tüm diplomatik personelin gece saatlerinde (Yeni Zelanda saatiyle) ticari uçuşlarla İran'dan ayrıldığını, faaliyetlerin Ankara'ya kaydırıldığını aktardı.

Yeni Zelanda hükümetinin İran'daki vatandaşlara konsolosluk desteği sağlama kapasitesinin son derece sınırlı olduğunu belirten Sözcü, İran'da iletişim sorunları yaşandığını, ülkede bulunan Yeni Zelandalıların, bağlantı kurabildiklerinde yakınlarına güvende olduklarını bildirmelerini istedi.

Dışişleri Bakanı Winston Peters da dün, "İran güvenlik güçlerinin protestocuları öldürmek de dahil olmak üzere uyguladığı acımasız baskıyı kınıyoruz. İranlılar barışçıl protesto, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkına sahiptir ve bu hak, şu anda acımasızca bastırılıyor." açıklamasını yapmıştı.

Bu hafta başında İngiltere de Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatarak tüm personelini tahliye etmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.



#Büyükelçilik
#İran
#Tahran
#Yeni Zelanda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları