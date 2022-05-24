2022 SGK Rapor Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parasının hesaba ne zaman yatacağı e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki rapor parası nasıl alınır? Rapor parası ne zaman yatar? e-Devlet rapor parası sorgulama

SGK RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Analık sigortası kapsamında olanlara doğumdan önceki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik hâlinde ilk 10 haftalık; doğumdan sonraki sürede ise ilk 8 haftalık çalışmadığı her güne geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, (Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç)

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İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,

Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması, gerekmektedir.

SGK RAPOR PARASI NASIL SORGULANIR?

Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT’ye veya sisteme tanımlı bankaya ödeme talimatı gönderilir. Daha sonra işçiye SMS yoluyla bilgi verilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT’den ya da ilgili bankadan rapor parasını alır.

SGK rapor parası sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet'e giriş yapılır. Daha sonra 'Sosyal Güvenlik Kurumu' bölümüne girilir. Oradan "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" tıklanır. Ardından istenilen bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra detaylara ulaşabilirsiniz.

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SGK RAPOR PARASI NE KADAR SÜREDE YATAR?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

RAPOR PARASI NEDİR?

Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.