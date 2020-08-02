2020'nin en yüksek seviyesinde: Ethereum fiyatları ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarındaki dalgalanma ve Ethereum'ın kar etmesinin ardından milyonlarca kişi merak edilenleri son dakika olarak araştırmalara başladı. 80 bin lirayı gören Bitcoin alamayanlar için alternatif olan Ethereum'un değeri 340 dolara çıkarak 2020'nin yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Vatandaşlar da internette en çok Ethereum nedir sorusunu aratmaya başladı. İşte merak edilenler...
Sosyal medyada gündem oldu
Ethereum’un yükselişinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Twitter’daki Ethereum takipçileri bu hareketliliğin ardından Ether fiyatıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapmaya başladı. Kısa sürede TT olan kripto para birimi 15 binden fala tweet atıldı.
Ethereum nedir?
Ether, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, banka hesapları arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. “Gas”, kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.
Ethereum nasıl yükseldi?
2016 yılında, DAO projesinin çöküşünün sonucu olarak, Ethereum iki farklı blok zincire ayrıldı, yeni oluşan versiyon Ethereum (ETH) haline geldi, orijinal olan ise Ethereum Classic (ETC) olarak devam eti. Ethereum’un değeri 2017 yılında yüzde 13,000 büyüdü. Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı.
Ethereum ve Bitcoin arasındaki fark nedir?
Ethereum’un blok süresi 14-15 saniyedir. Bu, Bitcoin için 10 dakikadır. Ethereum madenciliği, bazen sert çatallar sırasında değişen ancak genellikle tutarlı oranda yeni dijital paralar üretir. Bitcoin için, oran her 4 yılda bir yarıya düşer.
- Proof-of-work (iş kanıtı) için, madencilikte uzman ASIC’lerin (Application-specific integrated circuit - UygulaMayısa Özel Entegre Devre) avantajlarını azaltan Ethash algoritmasını kullanır.
Bitcoin işlemleri, işlem büyüklüğü ile bayt cinsinden rekabet ederken, işlem ücretleri hesaplama karmaşıklığına göre değişir. Bant genişliği kullanımı ve depolama ihtiyaçları (sistemde “gaz” olarak bilinir) ile farklılık gösterir.