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Ekonomi 2020nin en yüksek seviyesinde Ethereum fiyatları ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020'nin en yüksek seviyesinde: Ethereum fiyatları ne kadar oldu?

Rus kripto para araştırmacısı ve programcısı Vitalik Buterin tarafından 2013 yılında üretilen Ethereum'un değeri 340 dolara çıkarak, yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sosyal medyada gündem olan haberin ardından vatandaşlar Ethereum'un ne olduğu hakkında araştırmasına başladı. Peki, yüzde 7’ten fazla artarak 2020’nin zirvesine oturan Ethereum ne anlama geliyor? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir? İşte Ethereum hakkında merak edilenler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ehterum
Ehterum

Kripto para piyasalarındaki dalgalanma ve Ethereum'ın kar etmesinin ardından milyonlarca kişi merak edilenleri son dakika olarak araştırmalara başladı. 80 bin lirayı gören Bitcoin alamayanlar için alternatif olan Ethereum'un değeri 340 dolara çıkarak 2020'nin yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Vatandaşlar da internette en çok Ethereum nedir sorusunu aratmaya başladı. İşte merak edilenler...

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Sosyal medyada gündem oldu

Ethereum’un yükselişinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Twitter’daki Ethereum takipçileri bu hareketliliğin ardından Ether fiyatıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapmaya başladı. Kısa sürede TT olan kripto para birimi 15 binden fala tweet atıldı.

Ethereum nedir?

Ether, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, banka hesapları arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. “Gas”, kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.

Kripto para dünyasının prensi
OYNAT 00:57
Kripto para dünyasının prensi
Vitaly Buterin, kripto paraları sadece bir teknoloji ürünü olarak değil beraberinde getirdiği merkezsizlik konseptleriyle ele alan genç bir dahi olarak tanınıyor. Bitcoin'den sonra dünyanın en değerli kripto para birimi Ethereum'un kurucusu olan Vitaly'nin hikayesi.


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Bitcoin için çılgın tahmin

Ethereum nasıl yükseldi?

2016 yılında, DAO projesinin çöküşünün sonucu olarak, Ethereum iki farklı blok zincire ayrıldı, yeni oluşan versiyon Ethereum (ETH) haline geldi, orijinal olan ise Ethereum Classic (ETC) olarak devam eti. Ethereum’un değeri 2017 yılında yüzde 13,000 büyüdü. Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı.

Bitcoin 9 yaşına girdi
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Ethereum ve Bitcoin arasındaki fark nedir?

Ethereum’un blok süresi 14-15 saniyedir. Bu, Bitcoin için 10 dakikadır. Ethereum madenciliği, bazen sert çatallar sırasında değişen ancak genellikle tutarlı oranda yeni dijital paralar üretir. Bitcoin için, oran her 4 yılda bir yarıya düşer.

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Dev projelerde yerli kripto para kullanılacak

  • Proof-of-work (iş kanıtı) için, madencilikte uzman ASIC’lerin (Application-specific integrated circuit - UygulaMayısa Özel Entegre Devre) avantajlarını azaltan Ethash algoritmasını kullanır.

Bitcoin işlemleri, işlem büyüklüğü ile bayt cinsinden rekabet ederken, işlem ücretleri hesaplama karmaşıklığına göre değişir. Bant genişliği kullanımı ve depolama ihtiyaçları (sistemde “gaz” olarak bilinir) ile farklılık gösterir.

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Geçtiğimiz günlerde fabrika inşaatının temeli atılan yerli otomobilin merkezinin yer aldığı Bilişim Vadisi cazibe merkezine dönüşüyor. Yerli otomobilin üretim süreçlerinde yer almak isteyen çok sayıda uluslararası teknoloji firması, Kocaeli'de yer alan vadiye gelerek teker teker ofislerini açmaya başladı. Konuyla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için Bilişim Vadisi bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı" dedi.
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum
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Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin ardından son dakika açıklaması geldi.

16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış, üzerine beton dökülmüş halde bulunan ve memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) babası, kızının öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Baba Sıddık Gültekin,"Pınar'ın samimi arkadaşlarından şüpheleniyorum. Bir, iki kişiden şüpheleniyorum. Pınar'ın arabaya binmesine kadar bir arkadaşının mutlaka yardım ettiğine inanıyoruz. Çünkü Pınar şahsın telefonlarının hepsini engellemişti" dedi.

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