2020'nin en yüksek seviyesinde: Ethereum fiyatları ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarındaki dalgalanma ve Ethereum'ın kar etmesinin ardından milyonlarca kişi merak edilenleri son dakika olarak araştırmalara başladı. 80 bin lirayı gören Bitcoin alamayanlar için alternatif olan Ethereum'un değeri 340 dolara çıkarak 2020'nin yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Vatandaşlar da internette en çok Ethereum nedir sorusunu aratmaya başladı. İşte merak edilenler...

EKONOMİ Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin 11 bin doları aştı

Sosyal medyada gündem oldu

Ethereum’un yükselişinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Twitter’daki Ethereum takipçileri bu hareketliliğin ardından Ether fiyatıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapmaya başladı. Kısa sürede TT olan kripto para birimi 15 binden fala tweet atıldı.

Ethereum nedir?

Ether, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, banka hesapları arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. “Gas”, kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.

OYNAT 00:57 Kripto para dünyasının prensi Vitaly Buterin, kripto paraları sadece bir teknoloji ürünü olarak değil beraberinde getirdiği merkezsizlik konseptleriyle ele alan genç bir dahi olarak tanınıyor. Bitcoin'den sonra dünyanın en değerli kripto para birimi Ethereum'un kurucusu olan Vitaly'nin hikayesi.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





EKONOMİ Bitcoin için çılgın tahmin

Ethereum nasıl yükseldi?

2016 yılında, DAO projesinin çöküşünün sonucu olarak, Ethereum iki farklı blok zincire ayrıldı, yeni oluşan versiyon Ethereum (ETH) haline geldi, orijinal olan ise Ethereum Classic (ETC) olarak devam eti. Ethereum’un değeri 2017 yılında yüzde 13,000 büyüdü. Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı.

REKLAM

EKONOMİ Bitcoin 9 yaşına girdi

Ethereum ve Bitcoin arasındaki fark nedir?

Ethereum’un blok süresi 14-15 saniyedir. Bu, Bitcoin için 10 dakikadır. Ethereum madenciliği, bazen sert çatallar sırasında değişen ancak genellikle tutarlı oranda yeni dijital paralar üretir. Bitcoin için, oran her 4 yılda bir yarıya düşer.

EKONOMİ Dev projelerde yerli kripto para kullanılacak

Proof-of-work (iş kanıtı) için, madencilikte uzman ASIC’lerin (Application-specific integrated circuit - UygulaMayısa Özel Entegre Devre) avantajlarını azaltan Ethash algoritmasını kullanır.

Bitcoin işlemleri, işlem büyüklüğü ile bayt cinsinden rekabet ederken, işlem ücretleri hesaplama karmaşıklığına göre değişir. Bant genişliği kullanımı ve depolama ihtiyaçları (sistemde “gaz” olarak bilinir) ile farklılık gösterir.

TEKNOLOJİ Hack ile Bitcoin topladılar: Kripto paranın değeri 10 bin doların altına düştü



