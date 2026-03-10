Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
2B'de yargı yolu açıldı

2B'de yargı yolu açıldı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0010/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Anayasa Mahkemesi, 2B arazilerinin satışında 'idarenin belirlediği bedeli itirazsız kabul etme' şartını iptal etti. Kararla birlikte hak sahiplerinin satış bedeline karşı dava açmasının önü açıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2B arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinde yer alan ve satış bedeline itiraz edilmesini engelleyen düzenlemeyi iptal etti.

MÜLKİYET HAKKINI ZAYIFLATIYOR

Samsun 3'üncü İdare Mahkemesi'nin başvurusu üzerine yapılan incelemede, kanundaki 'idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler hak sahibi sayılır' hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü. AYM, yaptığı değerlendirmede söz konusu kuralın, hak sahiplerinin belirlenen satış bedeline karşı yargı yoluna başvurmasını fiilen engellediğini tespit etti. Mahkeme, bu durumun mülkiyet hakkı ile hak arama özgürlüğü açısından güvenceleri zayıflattığını belirtti.

AYM OYBİRLİĞİYLE İPTAL ETTİ

AYM, söz konusu ibareyi oybirliğiyle iptal etti. 2B arazilerinin satışında hak sahipleri, belirlenen satış bedeline karşı yargıya başvurabilecek. Satış bedelinin yanlış hesaplandığını düşünen vatandaşların dava açma hakkı korunacak.



#Anayasa Mahkemesi
#2B arazi
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı