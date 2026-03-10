2B'de yargı yolu açıldı

Anayasa Mahkemesi, 2B arazilerinin satışında 'idarenin belirlediği bedeli itirazsız kabul etme' şartını iptal etti. Kararla birlikte hak sahiplerinin satış bedeline karşı dava açmasının önü açıldı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2B arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinde yer alan ve satış bedeline itiraz edilmesini engelleyen düzenlemeyi iptal etti.
MÜLKİYET HAKKINI ZAYIFLATIYOR
Samsun 3'üncü İdare Mahkemesi'nin başvurusu üzerine yapılan incelemede, kanundaki 'idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler hak sahibi sayılır' hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü. AYM, yaptığı değerlendirmede söz konusu kuralın, hak sahiplerinin belirlenen satış bedeline karşı yargı yoluna başvurmasını fiilen engellediğini tespit etti. Mahkeme, bu durumun mülkiyet hakkı ile hak arama özgürlüğü açısından güvenceleri zayıflattığını belirtti.
AYM OYBİRLİĞİYLE İPTAL ETTİ
AYM, söz konusu ibareyi oybirliğiyle iptal etti. 2B arazilerinin satışında hak sahipleri, belirlenen satış bedeline karşı yargıya başvurabilecek. Satış bedelinin yanlış hesaplandığını düşünen vatandaşların dava açma hakkı korunacak.