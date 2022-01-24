Günümüzde Tarihi Yarımada’ya komşu ve tarihi kara surları manzaralı 18 dönüm arazi üzerine yatay mimari konseptle inşa edilen, 2+1’den 5,5+1 bahçe dubleksine kadar farklı daire seçenekleriyle toplam 195 adet bağımsız bölümün yer aldığı Selenium Park’tan ev sahibi olanlar, böylelikle Metaverse dünyasına da adım atmış oldular.

Selenium Park’ta ev sahiplerine tek tapu, çift mülkiyet

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, dijitalleşen dünyada günümüz trendlerini takip ettiklerini ve özellikle tüketicilerin dijitalleşme odaklı eğilimlerini izleyerek bu çerçevede adımlar atmayı sürdürdüklerini belirtti.

Aşçıoğlu yeni projesi Selenium Park'ı Türkiye'de ilk kez Metaverse'e taşıdı

İrfan Aşçıoğlu, şunları dile getirdi: “Pandeminin de etkisiyle dünya, tüm hızıyla dijitalleşiyor. Artık tüketiciler dilediği platformdan alışveriş yapıyor, gayrimenkul ürünlerine bakıyor, işini takip ediyor, eğlencesini dahi çevrimiçi gerçekleştirebiliyor. Metaverse ile birlikte ise, dijitalleşmenin ötesine geçiliyor ve dijital bir evrim yaşanıyor. Dijital dünyanın sunduğu en büyük yeniliklerden biri olan ve hızla geleceğin dünyası olma yolunda ilerleyen Metaverse’de Aşçıoğlu olarak biz de yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Selenium Park projemizi, Metaverse’e taşıyarak aynı zamanda Türkiye gayrimenkul sektöründe bir de ilke imza atmış oluyoruz. İlerleyen dönemlerde bu yeni sanal dünyada farklı iş modelleriyle neler yapabileceğimiz ile ilgili olarak çalışıyoruz. Bugün için yüzde 55’inin satışını gerçekleştirdiğimiz Selenium Park projemiz, tamamlanıp sahiplerine teslim edildiğinde, yeni ev alan ev sahiplerinin Metaverse’de aynı arsa üzerinde yeri olacak. Yani ev sahiplerine tek tapu ile çift mülkiyet hakkına sahip olma imkanı vermiş olacağız. 55. yılımızı kutlarken her geçen gün kendimizi yenilemeye ve trendleri takip ederek inovasyonlar yapmaya devam ediyoruz. Günümüz teknolojisini tüm kuşaklar için takip ediyor, dijital evrime göre pozisyon alıyor ve bunu yaparken daire sahiplerimizi de düşünüyoruz..”

Benzersiz Konum ve Geniş Sosyal Donatılar Selenium Park

Marmaray Kazlıçeşme durağına olan yürüme mesafesinin yanı sıra Avrasya Tüneli ve D-100 karayoluna yakınlığı ile benzersiz bir noktada konumlanıyor. Selenium Park’ın, yürüme mesafesinde 4 hastane ve 3 üniversite bulunuyor. Tarihi yarımada ve boğaz hattına kolay ulaşım imkânı sağlayan Kabataş-Bağcılar tramvayı ve projelendirilen Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı da Selenium Park’a değer katıyor. Araç erişimine tamamen kapalı peyzaj mimarisi ile tasarlanan Selenium Park’ta, gün ışığı alan kapalı havuz, özel sinema odası, fitness, sauna, buhar odası, Türk hamamı, masaj odası, kapalı çocuk oyun odası, açık çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu parkurları gibi geniş sosyal alanlar yer alıyor