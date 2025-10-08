Yeni Şafak
Bakan Işıkhan: 9 ayda 1 milyon 166 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

10:208/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla ocak-eylül ayları arasında 1 milyon 166 bin 562 işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) istihdam verilerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İş gücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemizi de artırıyoruz. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla ocak-eylül ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 166 bin 562 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme ve 677 bin 163 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 829 bin 831 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Bu adımlarımızla, ekonomi ve istihdam alanında politikalarımızı içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Unutma İŞKUR'da iş var"
ifadelerini kullandı.


YASAL UYARI

