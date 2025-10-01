Doğu Akdeniz'de yeni enerji hamlesi

Doğu Akdeniz’de enerji rekabeti yeniden kızışıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ABD ve Katar şirketleriyle iş birliği içinde sondaj faaliyetlerini sürdürürken, son olarak Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı sismik araştırma gemisini devreye soktu. Japonya’nın Nagazaki limanından yaklaşık 5 bin deniz mili yol katederek Kıbrıs’a ulaşan gemi, daha ilk gününden itibaren Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etti. Bu gelişmeler Ankara’da dikkatle izlenirken, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni bir sondaj ve arama süreci başlatmaya hazırlandığı öğrenildi.





ENERJİ FİLOSU YENİDEN AKDENİZ'DE

Bugüne kadar Doğu Akdeniz’de 8 derin deniz kuyusu kazılmış olsa da ekonomik değeri yüksek bir keşif gerçekleşmedi. Ancak Türkiye, bu kez farklı bir strateji izleyerek ‘arama yapılmamış sahalara girme’ politikasını benimsiyor. Öte yandan Türkiye’nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı ikiz gemilerden ilki, Mavi Vatan’a ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, “Filomuza kattığımız iki yeni gemiden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı. Gemimiz Akdeniz’deki operasyonlarda görev yapacak” diye konuştu.





İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ YIL SONUNDA TÜRKİYE’DE

Bakan Bayraktar, ikiz gemilerden bir diğerinin de yıl sonuna kadar Mava Vatan’a ulaşacağını dile getirdi. Bayraktar, “Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükselecek. Mavi Vatan’da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.



