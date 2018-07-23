Ekonomi Dolar kritik karar öncesi geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar kritik karar öncesi geriledi

Dolar/TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 4,75'in altını gördü. Doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin desteği ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan Türk lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha güçlü bir performans gösterdi.

Haber Merkezi AA
Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi düşüşe geçti.
Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi düşüşe geçti.

Dolar/TL yarın gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde 4,75'in altını gördü.

Doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin desteği ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan Türk lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha güçlü bir performans gösterdi.

Türk lirası, dolar karşısında yüzde 1,15'lik değer kazancıyla en fazla yükselen gelişmekte olan ülke para birimi olurken, TL'yi yüzde 0,57 ile Rus ruplesi ve yüzde 0,21 ile Güney Kore wonu izledi.

Dolar/TL, günün ikinci yarısında 4,7469 ile son iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 14.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,17 azalışla 4,7510 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,87 azalışla 5,5692'den, sterlin/TL de yüzde 0,78 düşüşle 6,2469'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını eleştirmesinin, doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybına neden olduğunu ifade etti.

Piyasaların yarın TCMB'den faiz artırımı beklentisi içinde olduğunu ve bu durumunda dolar/TL'deki değer kayıplarını hızlandırdığını belirten analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının da döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in güçlü destek konumunda olduğunu, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise düşüşün 4,70 seviyelerine kadar süreceğini dile getirdi.

Rus şirketten milyar dolarlık dava
EKONOMİ
Rus şirketten milyar dolarlık dava

Devlete borcu olanlar için son 8 gün
EKONOMİ
Devlete borcu olanlar için son 8 gün

Kurban Bayramı için ek sefer koydu
EKONOMİ
Kurban Bayramı için ek sefer koydu

İkinci el otoda belge dolandırıcılığı
EKONOMİ
İkinci el otoda belge dolandırıcılığı

'Değişiklik düşünmüyoruz'

'Değişiklik düşünmüyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ünal, bedelliyle ilgili son gelişmeleri açıkladı.
Fabrikada büyük yangın

Fabrikada büyük yangın

​Antalya'da köpük fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Ankara'da korkutan patlama sesi

Ankara'da korkutan patlama sesi

F-16 uçağının sonik patlaması Başkent'te korkuya neden oldu.
Restleştiler

Restleştiler

ABD 'mafya' dedi, İran'dan 'ahmakça' yanıtı geldi.
15 isimlesürpriz toplantı

15 isimlesürpriz toplantı

​G-20 dönüşü Dolmabahçe'de gerçekleşti.
Süre daralıyor

Süre daralıyor

Devlete borcu olanlar için son 8 gün.
Atamalar yarın

Atamalar yarın

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı nefesini tuttu.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

​İkinci el otoda belge dolandırıcılığı.
Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Japonya'yı sarstı

Japonya'yı sarstı

Rekor seviyedeki sıcaklık 25 can aldı.
Görücüye çıktı

Görücüye çıktı

900 TL'den başlayıp 11 bin TL'ye kadar çıkıyor.
İki bakanın daha yardımcıları atandı

İki bakanın daha yardımcıları atandı

​Yeni kabinenin kadroları tek tek oluşuyor.
Bu yıl 3 kez yapılacak

Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM adaylara büyük müjdeyi verdi.
Yeni teklif 21 gün

Yeni teklif 21 gün

Görüşülecek teklifte yaş ve ücret değişikliği yok.
Haddini aştı!

Haddini aştı!

​Bayern başkanından, Özil hakkında skandal sözler.
'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

Akşener'in istifasına Bahçeli'den çarpıcı yorum
Beklenen izin çıktı

Beklenen izin çıktı

​30 bin hektarlık alanda 5 yıl arama yapacaklar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.