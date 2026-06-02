Eğitim sanal mağduriyet gerçek

Uzaktan eğitim, danışmanlık ve spor programlarına ilgi artarken; peşin ödeme veya kapora alan bazı kişilerin ortadan kaybolması vatandaşı mağdur ediyor. Uzmanlar, fırsat siteleri ve sosyal medyadan ilan verilen hizmetler konusunda uyarıyor. Paramızın yanı sıra kart bilgilerimizi de hedefleyen bu fırsatçılara karşı ödeme öncesi sıkı araştırma yapılması gerekiyor.
Dijitalleşmeyle birlikte yaşam koçluğundan psikolojik danışmanlığa, spor eğitimlerinden kişisel gelişim kurslarına kadar birçok hizmet online ortama taşındı. Sosyal medyada verilen grup dersleri ve eğitimler, kullanıcılar için seçenek sunarken bazı mağduriyetleri beraberinde getiriyor.
ÖDEME SONRASI KAYBOLUYOR
Özellikle Instagram ve TikTok gibi platformlarda açılan hesaplar üzerinden ilan veriliyor. Katılımcılardan ders başlamadan önce, kapora ya da toplu ödeme talep edilebiliyor. İşte bilindik hikâye burada başlıyor. Ödemeyi yapıyorsunuz ve sonrasında şu sesi duyuyorsunuz: “Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.” Kurumsal işletmelerden satın alınmayan üyeliklerde ciddi sorunlar yaşanıyor. Kimi zaman sosyal medyadaki takipçi sayısı, kimi zaman da sözde vaatler aldatıcı olabiliyor. Son dönemde şikayet sitelerinde bu konuyla ilgili yorum sayısı hızla artıyor. Mağdurlar ise çoğu zaman karşılarında muhatap bulmakta zorlanıyor.
BAZI FIRSAT SİTELERİ SÜRECE DAHİL
Oysa basit önlemlerle bu sorunlar en aza indirgenebilir. Ödeme yapmadan önce hizmet sağlayıcının geçmişini araştırmalısınız. Mümkünse resmi internet sitesini inceleyin ve şirket bilgilerini kontrol edin. Fırsat siteleri belirli önlemler sunduğu için daha güvenli görülse de sosyal medyadan yapılan doğrudan para transferlerinde dikkatli olunması gerekiyor.
KREDİ KARTI VE KİMLİK BİLGİNİ VERME
- Bu alandaki mağduriyetlerin artması, online eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde daha sıkı denetim ihtiyacını gündeme getiriyor. Karşı tarafa güvenerek kredi kartı ve kimlik bilgilerinizi vermeyin. Birçok şikâyet sitesinde ortadan kaybolan spor eğitmenleriyle ilgili yorumların yanında, kartından para çekilen vatandaşların yaşadıklarını okuyabilirsiniz. Kısacası sadece yatırılan abonelik ücretini değil, çok daha fazlasını kaybedebilirsiniz.