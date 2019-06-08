Ekonomi Elmadağ Mobilyacılar OSB 20 bin kişiye ekmek kapısı olacak
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Elmadağ Mobilyacılar OSB 20 bin kişiye ekmek kapısı olacak

Elmadağ Mobilyacılar OSB 20 bin kişiye ekmek kapısı olacak

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "Temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB tamamlandığında, ilk etapta farklı büyüklüklerde 100'den fazla fabrika barındırması ve 20 binin üzerinde yeni istihdam sağlanması planlanıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde organize sanayi bölgesi kurulacak.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde organize sanayi bölgesi kurulacak.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı Siteler mobilya esnafı için Elmadağ ilçesinde kurulacak, "Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"ne (OSB) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siteler'in, 1950'li yıllarda oluşmaya başladığını anlatan Taklacı, bugün bölgenin Ortadoğu ve Balkanların en büyük mobilya üretim sanayisi haline geldiğini söyledi. Siteler'in, 3-5 katlı dikey binalardan ve metrekare olarak küçük atölyelerden oluştuğunu belirten Taklacı, alan darlığının üretici esnafın yanında tüketicileri de zor durumda bıraktığına dikkati çekti. Siteler'de üretim ve sosyal amaçla kullanılacak yeterli alan olmadığı için OSB statüsü de alınamadığını Taklacı, bu sebeple sektöre ilişkin karar ve yaptırımların uygulanamadığını vurguladı.

AA
Genişleme sahası hariç planlama alanı, 1 milyon 600 bin metrekareyi bulacak ve temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB tamamlandığında, ilk etapta farklı büyüklüklerde 100'den fazla fabrika barındırması ve 20 binin üzerinde yeni istihdam sağlanması planlanıyor.

Taklacı, Siteler'in ağaç işleri mobilya sanayisi ile uluslararası pazarlarda rekabet edecek konumda üretim yaptığını söyledi.

Mobilya sektörünün lokomotifi olan Siteler'in, Ar-Ge merkezi, eğitim, üretim ve sosyal donatı alanlarını barındıran bir OSB'ye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Taklacı, "Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, OSB kurma girişimlerimiz sonucunda 2016 yılında 'Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB' resmiyet kazandı. Genişleme sahası hariç planlama alanı, 1 milyon 600 bin metrekareyi bulacak ve temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB tamamlandığında, ilk etapta farklı büyüklüklerde 100'den fazla fabrika barındırması ve 20 binin üzerinde yeni istihdam sağlanması planlanıyor." diye konuştu.

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AA
Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin hayata geçmesiyle, Siteler mobilyası çok kısa sürede sınırları aşarak dünyaya yayılacak.

Taklacı, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'de mobilya üretim ve satışının yanında, marangozluk, mobilya boyacılığı, döşemeciliği ve tornacılığı, demir çelik iskelet ve mekanizma, cam işçiliği ve satışı, hırdavat ve aksesuar gibi mobilya tamamlayıcı meslek gruplarının da yer alacağını bildirdi.

Türkiye'de mobilya üretiminin her geçen gün büyüyerek ilerlediğini, ancak iç pazarın artık üretime cevap veremez hale geldiğine işaret eden Taklacı, "Siteler mobilyası kalite, tasarım, yerlilik oranı ve kilogram başına kar miktarıyla uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek düzeyde iken maalesef ürünlerimiz komşu ülkelerin sınırlarını geçememiştir. Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin hayata geçmesiyle, Siteler mobilyası çok kısa sürede sınırları aşarak dünyaya yayılacaktır." ifadesini kullandı.

Taklacı, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB kurulumunun ardından, Siteler'in üretim ve çoğunlukla da satış odaklı olarak faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

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