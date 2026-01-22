Enerjide nakdi destek gündemde

Artan enerji maliyetleri ve yüksek tüketimin kamu maliyesi üzerindeki baskısı, doğal gaz destek politikasında yeni bir yaklaşımı beraberinde getirdi. Kademeli tarife için teknik ve idari hazırlıklar devam ederken, bakanlık kaynakları, önümüzdeki süreçte nakdi destek temelli bir modelin hayata geçirilmesinin gündemde olduğunu belirtti. Yeni modelle birlikte, enerji faturalarının özellikle kış aylarında bütçeyi zorladığı emekliler ve sabit gelirli vatandaşların hedeflenmesi planlanıyor.

SÜBVANSİYONLAR YENİDEN KURGULANACAK

Bakanlık değerlendirmelerine göre, mevcut sistemde uygulanan genel sübvansiyonlar, yüksek gelirli ve yüksek tüketimli haneleri de kapsaması nedeniyle kamu kaynaklarının etkin kullanımını zorlaştırıyor. Doğal gaz tüketiminde gelir düzeyiyle doğrudan ilişkili olmayan bu destek yapısının, kamu maliyesi üzerinde önemli bir yük oluşturduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, destek mekanizmalarının ihtiyaç temelli ve hedefli bir çerçevede yeniden kurgulanması amaçlanıyor.

HEDEFTE EMEKLİLER VE SABİT GELİRLİLER VAR

Kaynaklar, doğrudan nakit desteğinin, ihtiyaç sahibi olmayan kesimlere de yansıyan dolaylı sübvansiyonlara kıyasla daha adil bir yöntem olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle emekliler ve sabit gelirli vatandaşların, artan enerji fiyatları karşısında alım gücünün ciddi biçimde gerilediği, kış aylarında doğal gaz faturalarının temel bir geçim sorunu haline geldiği vurgulanıyor. Bu kapsamda, belirli dönemlerde veya kış sezonu boyunca yapılacak nakdi yardımların hane bütçelerini rahatlatması hedefleniyor.

KADEME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞTİRECEK

Kademeli tarife uygulamasıyla birlikte, yüksek tüketim alışkanlıklarının sınırlandırılması da amaçlanıyor. Yeni tarifede, belirlenen tüketim eşiklerinin üzerindeki kullanımlar için daha yüksek birim fiyatların uygulanması, düşük ve orta düzey tüketimin ise görece korunması öngörülüyor. Bu yaklaşımın hem enerji tasarrufunu teşvik edeceği hem de sübvansiyon yükünü azaltacağı değerlendiriliyor.

ETKİ ANALİZİNDEN SONRA NETLEŞECEK

Bakanlık kaynakları, kademeli tarife ve nakdi destek mekanizmasına ilişkin detayların, yürütülen etki analizlerinin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtirken, uygulamanın mevcut sosyal destek programlarıyla uyumlu biçimde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade ediyor.



