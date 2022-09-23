Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

Uluslararası piyasalarda, euro dolar paritesi bugün içinde yüzde 0,53 gerileyerek 0.97'ye kadar düştü. Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.
Paritedeki gerileme, ABD Merkez Bankasının (Fed) 75 baz puanlık faiz artışı sonrası, Avrupa'da yaşanan kuraklık, resesyon riski, Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesilmesi gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor.
EURO DEĞERİ
Euro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra euro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de euro 0,82 dolara kadar geriledi.
Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 euro 1,60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.