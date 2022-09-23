Ekonomi Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi
DÜNYA EKONOMİSİ

Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

Uluslararası piyasalarda, euro dolar paritesi bugün içinde yüzde 0,53 gerileyerek 0.97'ye kadar düştü. Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu. Paritedeki gerileme, ABD Merkez Bankasının (Fed) 75 baz puanlık faiz artışı sonrası, Avrupa'da yaşanan kuraklık, resesyon riski, Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesilmesi gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi
Arşiv

Uluslararası piyasalarda, euro dolar paritesi bugün içinde yüzde 0,53 gerileyerek 0.97'ye kadar düştü. Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Paritedeki gerileme, ABD Merkez Bankasının (Fed) 75 baz puanlık faiz artışı sonrası, Avrupa'da yaşanan kuraklık, resesyon riski, Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesilmesi gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor.

EURO DEĞERİ

Euro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra euro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de euro 0,82 dolara kadar geriledi.

Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 euro 1,60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.

20 yıl sonra bir ilk: Euro/Dolar paritesi eşitlendi
EKONOMİ
20 yıl sonra bir ilk: Euro/Dolar paritesi eşitlendi

Avro/dolar paritesi 20 yılın ardından ilk kez 1'in altına geriledi
EKONOMİ
Avro/dolar paritesi 20 yılın ardından ilk kez 1'in altına geriledi
TOGGun ilk sahibi kim olacak?

TOGG'un ilk sahibi kim olacak?

​Fabrikada sona gelindi: Aracın gideceği yer belli.
Plan yapacaklar dikkat

Plan yapacaklar dikkat

​Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Numan Kurtulmuş: Türkiye artık küresel aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya lideri

​Altılı masadaki koltuk kavgası sıktı

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

​Ülke çapında dereceye giren gençlerin hediyeleri Başkan Avcı'dan...

​Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat

Ev alacakları ilgilendiriyor: Yeni dönem ​1 Ocak'ta başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.