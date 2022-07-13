Ekonomi Avro/dolar paritesi 20 yılın ardından ilk kez 1in altına geriledi
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro/dolar paritesi 20 yılın ardından ilk kez 1'in altına geriledi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 9,1'le son 41 yılın en hızlı yükselişini kaydetmesinin ardından avro/dolar paritesi 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını gördü.

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Haber Merkezi AA
​Euro/dolar paritesi ilk kez 1 seviyesinin altını gördü
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ABD'de yüksek seyreden enflasyon, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre ülkede aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artan TÜFE beklentileri oldukça geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülkedeki enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısının artmasına sebep oldu.

TÜFE'nin açıklanmasıyla birlikte dolar endeksi 108,6'yla son 20 yılın zirvesine çıkarken, saat 16.30 itibarıyla 108,3 seviyesinde dengelendi.

ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde
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ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed'in politika adımlarına ayak uyduramayacağı ve artan enerji arz sıkıntıları ile bir süredir satış ağırlıklı bir seyir izleyen avro/dolar paritesi, verinin ardından 0,9998 ile 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Avro/dolar paritesi şu sıralarda 1,0020 seviyesinden alıcı buluyor.

Fed'in daha da şahinleşeceği endişesi pay piyasalarında satış baskısını güçlendirirken, Avrupa borsalarında düşüş yüzde 1'i aştı. Veri öncesinde yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'de endeks vadeli işlem kontratlarında ise değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı.

ABD tahvil piyasalarında da satış baskısı öne çıkarken, bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi belirginleşmeye başladı. Buna göre ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 2000'den bu yana en yüksek seviye olan 16 baz puana çıktı.

Para piyasalarında Fed'in temmuz toplantısında yüzde 30 ihtimalle 100 baz puan, eylül toplantısında ise yüzde 55 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

Altının ons fiyatı 1.707,5 dolarla 9 Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesini test ederken, Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 97,4 dolarda bulunuyor.

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