Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Finans yönetimi artık cepte

Finans yönetimi artık cepte

04:002/06/2026, Salı
G: 2/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Mobil bankacılık uygulamaları, para transferinden fatura ödemeye, yatırım işlemlerinden kredi başvurularına kadar birçok finansal hizmeti tek ekranda sunuyor. Bankacılık işlemlerinin büyük bölümü artık akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilirken, kullanıcı sayısı ve işlem hacmi her geçen yıl artıyor. Finansal teknolojilerdeki gelişmeler, mobil uygulamaları günlük hayatın merkezine taşıdı.

Akıllı telefonların günlük yaşamın merkezine yerleşmesiyle birlikte mobil bankacılık uygulamaları da finansal işlemlerin en önemli kanallarından biri haline geldi. Para transferi, fatura ödeme, kredi kartı işlemleri, yatırım yönetimi ve kredi başvuruları gibi birçok hizmet artık birkaç dokunuşla gerçekleştirilebiliyor. Bu durum hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin bankacılık hizmetlerine daha hızlı erişmesini sağlıyor. Finansal teknolojilerdeki gelişmeler, mobil uygulamaları günlük hayatın merkezine taşıdı.

GENÇLER ARASINDA YAYGIN

Bankacılık sektöründe dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte kullanıcıların şubeye gitme ihtiyacı da önemli ölçüde azaldı. Mobil uygulamalar üzerinden sunulan anlık bildirimler, kişiselleştirilmiş finansal öneriler ve 7/24 işlem imkânı, kullanıcı deneyimini güçlendirirken işlem hacimlerinin de her geçen yıl artmasına katkı sağlıyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında mobil bankacılık, geleneksel bankacılık yöntemlerinin önüne geçmiş durumda.

GÜVENLİ ŞİFRE KULLANIMI ÖNEMLİ

Uzmanlar, mobil bankacılığın sunduğu kolaylıklara rağmen güvenlik konusunun ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Güçlü şifre kullanımı, iki aşamalı doğrulama sistemlerinin aktif edilmesi ve bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması, dijital dolandırıcılık risklerine karşı alınabilecek temel önlemler arasında yer alıyor. Bankaların yapay zekâ destekli güvenlik sistemlerine yaptığı yatırımlar da mobil bankacılık işlemlerinin daha güvenli hale gelmesine katkı sağlıyor.



#Finans
#Ekonomi
#Mobil Bankacılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile Bakanlığı 680 personel alımı sonuçlarını duyurdu