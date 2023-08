İkinici el araca kural geldi

Türkiye'de 100 adetlik kotasıyla online satışa sunulan Citroen My Ami Buggy 1 saatte tükendi. Türkiye pazarına 399 bin TL'lik satış fiyatıyla giriş yapan My Ami Buggy'nin her biri, ortalama 40 saniyelik aralıklarla alıcısıyla buluştu