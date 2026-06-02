İlk çeyrek büyümesi yüzde 2.5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme gösterdi. Böylece Türkiye ekonomisi art arda 23 çeyrek büyüme performansı sergiledi.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE %0,8'LİK DARALMA

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış GSYH büyüklüğü de 1,64 trilyon dolarla en yüksek seviyesine ulaştı. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yıla göre bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 9,5, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8 büyüme kaydetti.

Sanayi sektöründe ise yüzde 0,8'lik daralma yaşandı. Ekonomistler, yılın birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,7 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,3 düzeyinde olmuştu.

HANEHALKI TÜKETİMİ 3,4 PUAN KATKI VERDİ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3 yükseldi. Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7, ithalatı ise yüzde 2 azaldı. İlk çeyrekte büyümeye en yüksek katkı 3,4 puanla hane halkı tüketiminden geldi. Büyümeye yatırımlar 0,8 puan, stoklar 0,5 puan, kamu tüketimi 0,2 puan katkı sundu. Yılın ilk çeyreğinde net ihracat ise büyümeyi 2,5 puan aşağı çekti.

OVP ile uyumlu performans

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, birinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki çoklu krizlerin arttığı bir dönemde, dayanıklılığını korumaktadır. Gerçekleşen büyüme oranları, uyguladığımız makroekonomik istikrar programının hedefleri ve ekonomide tesis edilen sürdürülebilir ve küresel krizlere direnç gösteren yapıyla uyumlu bir görünüm sunmaktadır. Orta Vadeli Program çerçevesinde belirlediğimiz ana istikamet ve hedefler doğrultusunda ekonomimizin verimliliğini artıran ve şoklara karşı direncini güçlendiren politikalarımızı tavizsiz biçimde uygulamaktayız" dedi.

Bütçede disiplinli duruşu koruyoruz

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığı pekiştirecek ve vatandaşların refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikaları uygulamaya devam edeceklerini vurguladı. Bakan Şimşek, küresel talep görünümü ve yüksek emtia fiyatları nedeniyle ilk çeyrekte yıllık cari açığın 39,7 milyar dolar, milli gelire oranla yüzde 2,4 olduğuna değinerek, sözlerine şöyle devam etti: "Yakın coğrafyamızdaki savaşın, kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu etkileri sınırlamak ve reel sektörümüzü desteklemek amacıyla gerekli adımları atarken bütçede disiplinli duruşumuzu koruyoruz."

Cari dengede ılımlı görünüm

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme performansının, küresel ölçekte zorlu şartların sürdüğü bir dönemde ülke ekonomisinin dayanıklılığını teyit ettiğini bildirdi. Bolat, kişi başına düşen milli gelirin, geçen yıl ivmelenmesini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18 bin 40 dolara eriştiği bilgisini verdi. Cari işlemler dengesindeki ılımlı görünümün korunduğunu dile getiren Bolat, şunları kaydetti: "Mal ve hizmet ihracatında, yıl sonu hedefi olan 410 milyar doların üzerinde bir performansın yakalanması ve büyüme ivmesinin korunarak güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz."















