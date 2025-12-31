Yeni Şafak
Kanun depozitoyu koruyor

Kanun depozitoyu koruyor

Cabir Turğut
04:0031/12/2025, Çarşamba
Yıllar önce bir servet değerinde olan kira depozitoları, bugünün şartlarında nakliye masrafını bile karşılayamaz hale geldi. Yasaya göre bankada vadeli hesapta korunması gereken depozito parasının elden veya şahsi hesaba alınması, yüzlerce uyuşmazlığı adliye koridorlarına taşıyor.

Konut piyasasında fahiş kira artışları kadar, tahliye döneminde iade edilen ve enflasyon karşısında adeta "pul olan" depozitolar da büyük bir mağduriyete dönüştü. Birkaç yıl önce 2-3 bin TL olarak ödenen güvence bedelleri, kiraların 30-50 bin TL bandına çıkmasıyla tüm anlamını yitirdi. Eski kiracılar tahliye sürecinde ellerine geçen sembolik rakamlarla taşınma masraflarını dahi karşılayamıyor. Aslında Türk Borçlar Kanunu’nun 342. maddesi kiracıyı koruyan net bir kural koyuyor. Yasaya göre depozitonun, bir bankada vadeli tasarruf hesabına yatırılması gerekiyor. Uygulamada ev sahiplerinin çoğu depozito bedelini şahsi hesaplarına alıyor veya harcıyor. Bankada nemalanmayan para, iade günü alım gücü bakımından yok oluyor. Bir zamanların güvencesi, bugün adliye koridorlarında çözülmeyi bekleyen devasa yüke dönüşüyor.

UZMANLARDAN 3 KRİTİK UYARI

Hukukçular paranın değer kaybetmemesi için sözleşme aşamasında şu adımların atılmasını öneriyor:


GÜNCEL KİRA MADDESİ
: Sözleşmeye "Depozito tutarı, tahliye tarihindeki güncel kira bedeli üzerinden iade edilir" ibaresi eklenmelidir.

VADELİ HESAP ISRARI
: Kanuni bir hak olan "ortak vadeli hesap" kullanımı şart koşulmalıdır. Böylece para bankada faiz veya kâr payı ile değerini korur.

ALTIN VEYA DÖVİZ ENDEKSİ
: Depozitonun altın veya dövize endeksli belirlenmesi, paranın enflasyona karşı korunması için bir kalkan olabilir.


