Kanun depozitoyu koruyor

Konut piyasasında fahiş kira artışları kadar, tahliye döneminde iade edilen ve enflasyon karşısında adeta "pul olan" depozitolar da büyük bir mağduriyete dönüştü. Birkaç yıl önce 2-3 bin TL olarak ödenen güvence bedelleri, kiraların 30-50 bin TL bandına çıkmasıyla tüm anlamını yitirdi. Eski kiracılar tahliye sürecinde ellerine geçen sembolik rakamlarla taşınma masraflarını dahi karşılayamıyor. Aslında Türk Borçlar Kanunu’nun 342. maddesi kiracıyı koruyan net bir kural koyuyor. Yasaya göre depozitonun, bir bankada vadeli tasarruf hesabına yatırılması gerekiyor. Uygulamada ev sahiplerinin çoğu depozito bedelini şahsi hesaplarına alıyor veya harcıyor. Bankada nemalanmayan para, iade günü alım gücü bakımından yok oluyor. Bir zamanların güvencesi, bugün adliye koridorlarında çözülmeyi bekleyen devasa yüke dönüşüyor.