Ekonomi Kasaplar ette tanzim satışa sıcak bakmıyor
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Kasaplar ette tanzim satışa sıcak bakmıyor

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, son günlerde gündeme gelen kırmızı ette de tanzim satış yerleri konusuna sıcak bakmadıklarını ifade ederek, tanzim satış yerlerinin kasapları olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
​Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen
​Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, ucuz yerli besi eti satışı için üreticilerin de tanzim işine girmek istediklerini söylemişti. Ardından açıklamalarda bulunan Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Zaten 20 bin noktada paket içerisinde satılıyor. Daha ne yapacaklar” diye açıklamalarda bulunmuştu.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen de tanzim satış yerlerinin kasapları olumsuz etkileyeceğini belirterek açıklamalarda bulundu. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan da tanzim satış yerlerinin kalıcı çözüm olmadığını, üreticilerin kasaplık yapmaması gerektiğini ifade etti.

Şen: “Ette tanzim olmaz”

Ucuz et satışlarının ardından kasapların işlerinde büyük bir düşüş yaşandığını ifade eden Ömür Şen, “Biz kasap dükkanlarımızı besiciler birliğine verelim. Biz de çoluk çocuğumuzla dilenelim mi? Zaten Türkiye’de 20 bin noktada ucuz et satılıyor. Süpermarket zincirlerinde ucuz et ve kıyma satılıyor. Bu zaten haksız bir rekabeti doğuruyor. Biz 30 liraya karkas etin kilosunu alırken, onlar eti 30 liradan satıyorlar. Zaten kasapların işi çok kötü. Batan batana gidiyor. Bir de tanzim satış yerleri açılırsa işlerimiz iyice kötüye gider. Önemli olan tanzim satış yerleri açmak değil, ucuz et mal etmektir. Tanzim satış yerleri kalıcı bir çözüm değil geçicidir. Tanzim yerine etin fiyatını düşürmek için uğraşsınlar. Et fiyatlarıyla kasapların bir alakası yoktur. Kasaplar, kazandıkları parayla ancak kendilerini ayakta zor tutabiliyorlar. Ette tanzim olmaz” dedi.

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Doğan: “Üreticilerin kasaplık yapmaması lazım”

Üreticilerin kasaplık yapmaması gerektiğini ifade eden Erdal Doğan ise, “Kırmızı ette tanzim düşüncesi bana doğru gelmiyor. Biz üreticiler olarak kasaplık yapmamamız lazım. Kasaplara rakip olmamamız gerekiyor. Biz üreticiler üretip, kasap ve marketlere et sağlamalıyız. Ette, malı alıp, satanlar para kazanıyor. Üretenler kazanmıyor. Bunun önüne geçmek için de üreticinin ürettiği ürününün fiyatını kendisinin belirlemesi gerekiyor. Bunu aracıların belirlememesi lazım. Bunun bir üretim maliyeti ve sürdürülebilir olması için de kar marjı olması lazım. Bu unsurlarla birlikte üreticinin kendi malını piyasaya sürmesi gerekiyor. Yani üretici birlikleri, hiçbir aracı olmadan kasaplara ve marketlere etlerini satmalılar. Böylece aracıların aldığı para ortadan kalkacak, bu da fiyatlara pozitif anlamda katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

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