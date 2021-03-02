Kripto paradan biz de kaygılıyız

Kripto paralarla ilgili henüz yasal bir tanımlama getirmemiş ülkeler var. Türkiye’nin de aralarında olduğu Arjantin, Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya gibi ülkeler, konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini açıklamakla yetiniyor.

Yeni Şafak’ın dikkat çektiği kripto para piyasasıyla ilgili düzenleme eksikliği, vatandaşın birikimlerinden oluşan ülke kaynaklarının belirsiz bir alanda heba olmasına neden oluyor. Yatırıma, üretime, istihdama ve ticarete finansman kaynağı fonksiyonu olmayan kripto paralar piyasasının büyümesi, Türkiye gibi finansman açığı bulanan ülkelerin ekonomisine büyük darbe vuruyor.

TASARRUFLAR HEBA OLMASIN

TL’nin karşısında toparlandığı bir dönemde, bitcoin gibi kripto paralara duyulan ilginin artması, döviz ve altın gibi yatırım araçlarından çıkan yatırımcının kafasını karıştırıyor. Çiftlik bank benzeri saadet zincirlerinde olduğu gibi kripto para piyasasında da yüksek gelir vaadiyle para toplayan dolandırıcıların artması dikkat çekiyor. Vergi kaçakçılığı, kara para aklama, terör finansmanı ve diğer birçok yasa dışı işlerde kullanıldığı bilinen kripto paralar piyasası, bu ve benzeri sakıncaları nedeniyle bütün dünyada yakından takip ediliyor.

EKONOMİ Soğuk cüzdanla kara para aklama

TÜRKİYE’DE HENÜZ DÜZENLEME YOK

Türkiye’de bugüne kadar konuyla ilgili resmi düzenleme yok. Yeni Şafak’ın Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve diğer birçok kuruma yönelttiği soruların cevapsız bırakılmasının ardından dün Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı.

BAKANLIK: BİZ DE KAYGILARI PAYLAŞIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralarla ilgili gelişmeleri takibe aldığını duyurdu. Bakanlık duyurusunda “Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir” denildi.

EKONOMİ Kripto para sessizliği

Kripto paraları, para birimlerine riskli görüp yasaklayan ülkeler var. Regülasyonu tamamlayan ülkeler bile bu konuda tedbiri elden bırakmazken, gün geçtikçe büyüyen piyasayla ilgili düzenleme yapmayan ülkelerde mağduriyetler artıyor.

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EN ÇOK KULLANIM ABD’DE

Dünyada ülkelerin kripto para kullanımı incelendiğinde liste başında ABD geliyor. Kripto para birimini yasal olarak kabul eden ABD, En fazla kripto para birimi ve kullanıcısına sahip olarak öne çıkıyor. ABD’de birden fazla kuruluş kripto para birimlerinin düzenlenmesi çalışmaları yapıyor. Şirketler, kara para aklama ve müşteri tanıma ile ilgili regülasyonlara uymak zorunda. Çalışmalara rağmen, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in kafasında soru işaretleri olmalı ki kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımının büyüyen bir sorun olduğunu açıkladı. Kanada ise Bitcoin dostu bir duruş sergilemekle birlikte kripto para biriminin kara para aklama için kullanılmasının önüne geçmek için gerekli tedbirleri alan ülkeler arasında.

EKONOMİ 15 ilde Bitcoin operasyonu

İNGİLTERE VERGİLENDİRMEYE TABİ TUTTU

Bitcoin’i herhangi bir yabancı bir para birimi olarak kabul eden Avustralya, ilgili kişi ve kuruluşların bu para biriminin ticaretini ve madenciliğini yapmalarına izin veriyor. İngiltere’de ise mevcut bir kripto para düzenlemesi bulunmamakla birlikte İngiliz hükümeti Bitcoin işlemlerinin foreks işlemleri olarak değerlendiriyor ve buradan elde edilecek kazancı sermaye geliri olarak vergilendiriyor. Bitcoin bir ödeme aracı olarak kullanıldığında ayrıca KDV uyguluyor.

ÇİN VE RUSYA’DA DURUM FARKLI

Bir de kripto paralara karşı temkinli bir duruş sergileyen ülkeler. Kripto parayı; kara para aklama ve terörizmi finanse etme gibi suçlarda kullanabileceği şüphesiyle tamamen yasaklamayı hedefleyen Rusya, daha sonra bu paraların dünya genelinde popülerliğinin artmasıyla karar değiştirdi. Rusya kendi dijital para birimini oluşturma konusunda çalışmalar yürütüyor. Çin Hükümeti de spekülasyona açık olduğunu ve yüksek risk taşıdığını belirttiği kripto paralar için sıkı düzenlemeler yapacağını duyurdu. Ardından da kripto para piyasasının standartlarını belirledi.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ TEMKİNLİ

27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği, kripto para birimlerindeki gelişmeleri takip etmesine rağmen, Bitcoin konusunda yasallık, kabul veya düzenleme ile ilgili herhangi bir resmi karar vermiş değil. Bu nedenle bitcoin konusunda AB çapında merkezi bir yaklaşım bulunmuyor ve her AB ülkesi kendi yaklaşımını geliştiriyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, geçen ayki açıklamasında Bitcoin gibi kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini ifade etti Lagarde, Bitcoin hakkında, "Kripto-aktifler bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık” yorumunda bulundu. Japonya, 1 Nisan 2017 tarihi itibarı ile Bitcoin’i yasal bir ödeme aracı olarak kabul etti ve para olarak sınıflandırdı. Ancak Japon hükümeti, kripto paraların yasa dışı faaliyetlerde kullanılma riskine karşın bir dizi düzenleme yapma gereğini vurguladı.

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TAMAMEN YASAKLAYAN ÜLKELER