Mamdani'den bütçe açığı kapatma yöntemi: Zenginlerden daha fazla vergi alınsın

19:4528/01/2026, Çarşamba
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, önceki belediye yönetiminin kendilerine 12 milyar dolarlık bir bütçe açığı bıraktığını belirterek açığı kapatma yöntemini aktardı. Mamdani mevcut açığın kapatılmasına yardımcı olması için şehirdeki zenginlere uygulanan vergi oranının yüzde 2 oranında artırılması gerektiğini savundu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığını kapatmaya yardımcı olmak için şehrin en zengin kesiminin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini ifade etti.

Mamdani, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, önceki belediye yönetiminin kendilerine 12 milyar dolarlık bir bütçe açığı bıraktığını aktardı.

Söz konusu açığın New York'ta
"Büyük Durgunluk"
döneminde görülenden bile daha büyük ölçekte olduğuna dikkati çeken Mamdani, bunun kötü mali yönetimden, bütçenin dürüst şekilde hazırlanmasını ve New Yorklulara karşı açık olunmasını reddetmekten kaynaklandığını belirtti.

Mamdani, bu konuda dürüst olunması, şehirdeki yapısal dengesizliklerin de giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Vergiler yüzde 2 oranında artmalı"

Şehrin eyaletle olan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Mamdani, aynı zamanda New York'un en zengin sakinleri ve en karlı şirketleriyle olan ilişkilerin de yeniden tanımlanmasının önemine işaret etti.

Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığının, yıllık geliri 1 milyon dolar ve üzeri olan New Yorkluların en üst yüzde 1’lik kesimine uygulanan vergilerin yüzde 2 oranında artırılmasını gerektirdiğini ifade etti.

Zenginlere yönelik vergi artışlarının sermaye kaçışına yol açabileceğine dair endişelere de değinen Mamdani, New York eyaletinin 2021'de zenginlere yönelik vergileri artırmasına rağmen eyaletteki milyoner sayısının arttığını söyledi.



