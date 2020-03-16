Ekonomi Modalifehızlı hizmet ve kalite ile adından söz ettirmeye devam ediyor
İŞ DÜNYASI

Modalife hızlı hizmet ve kalite ile adından söz ettirmeye devam ediyor!

Modalife hızlı hizmet ve kalite ile adından söz ettirmeye devam ediyor!

Mobilya sektörünün lider kuruluşlarından Modalife hem dağıtım hem de kurulum aşamasında müşteri memnuniyetini ön plana çıkarıyor. Modalife kaliteyi ucuzlukla birleştirip önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Her zaman modayı yakından takip eden tasarımları ve mobilyacılık sektörüne farklı bir yaklaşım getiren Modalife, 27 farklı sektörde 54 firmanın katıldığı ve 5'incisi düzenlenen Şikayetvar A.C.E Awards 2019 Ödül Töreni'nde, "Mobilya" kategorisinde birinci seçilerek Diamond ödülü ile başarısını taçlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Modalife, başarısını kaliteyle ekonomik bütçeli ürünleri bir araya getirmesine borçlu.
Modalife, başarısını kaliteyle ekonomik bütçeli ürünleri bir araya getirmesine borçlu.

Mobilyacılık sektöründe kısa zamanda lider kuruluşların arasına ismini yazdıran Modalife, başarısını kaliteyle ekonomik bütçeli ürünleri bir araya getirmesine borçlu. Yıllar öncesinde küçük bir atölye ile başlayan ve şimdi yüzkırkın üzerinde mağaza ve iki fabrika ile devam eden Modalife, hem üretim hem dağıtım hem de kurulum aşamasında müşterisinin her zaman yanında oluyor. Aracı firmasız, sürecin her aşamasında kendisi bulunan Modalife, üretim ve satış sürecinin müşteriye teslimatına kadar hiçbir aracı kullanmaksızın hem ürünlerinin kalitesinden emin olmakta hem de ürün malzemelerinin bütçesinden kısmadan ekonomik şekilde vatandaşlara sunmakta. Modalife, en çok düğün paketleriyle adından söz ettirmekte. Bu paketin içinde yeni evli çiftlerin evlerine gerekecek bütün eşyaları barındıran Modalife, genç çiftlerin karşısına adeta düğün hediyesi kıvamında bir fırsatla çıkmakta.

MODALİFE EZBER BOZUYOR!

Markalaşma yolculuğu 1990'lı yıllara dayanan Modalife Mobilya kısa zamanda Ankara'da bir atölyeden toplamda 130 bin metrekare kapalı alana sahip 2 tane fabrikaya, tek bir mağazadan Türkiye genelinde 149 şube, kendine ait 25 lojistik deposu ve bünyesinde 1900'in üzerinde çalışanı bulunan dev bir yapıya ulaştı. Bugün Modalife markalı, yatak odası takımlarından koltuk takımlarına, yemek odası takımlarından oturma gruplarına, çocuk ve genç odası takımlarından yatak, baza ve aksesuarlara kadar pek çok ürün yüz binlerce ailenin evinde mutlulukla kullanılmaktadır. Modalife Mobilya; her daim modayı takip eden tasarımları, kullanışlı ve fonksiyonel mobilyaları, kaliteyi uygun fiyata sunan yaklaşımıyla sektörünün en büyük ve en sevilen markalarından biri olmayı başarmıştır. Mobilyacılık sektörüne farklı bir yaklaşım getiren Modalife Mobilya, ezber bozan yaklaşımlarıyla tüketicisine fayda sağlayacak birçok ilke imza da attı..

HIZLI VE KALİTELİ HİZMET!

“24 Şehirde 149 şubesi bulunuyor” diyen Modalife Mobilya Kurumsal İletişim Direktörü Osman Bekteş, “Kesinlikle franchising vermiyoruz. Tüm şubelerimiz bize ait ve bizim tarafımızdan yönetiliyor. Şuanda grubumuzda yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Bizim hedefimiz yakın bir gelecekte inşallah 15 bin kişiyi istihdam eden bir marka olmak. Tüm Türkiye’de metre kare bazında büyük şubeler açıyoruz. Yatırımlara hız kesmeden son sürat devam ediyoruz ve devam da edecek. Yakın bir zamanda Avrupa açılımımız var. Türkiye’de düğün paketini icat eden Modalife markasıdır. Sunduğumuz hızlı hizmeti ve markamızı uygun fiyatta tüm topluma ulaştırma gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

MODALİFE'A, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN İYİ YÖNETEN MARKA ÖDÜLÜ

Mobilya sektörü markalarından Modalife, 27 farklı sektörde 54 firmanın katıldığı ve 5'incisi düzenlenen Şikayetvar A.C.E Awards 2019 Ödül Töreni'nde, "Mobilya" kategorisinde birinci seçilerek Diamond ödülü ile başarısını taçlandırdı. Her yıl müşterilerine en iyi deneyimi sağlayan firmalar, kullanıcılar üzerinden elde edilen anket sonuçları doğrultusunda belirleniyor. Modalife Mobilya’nın, Mobilya Kategorisi’ndeki en yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip Diamond birincilik ödülü, Modalife Kurumsal İletişim Direktörü Osman Bekteş’e takdim edildi.

MODALİFE ‘IN HEDEFLERİ!

Türkiye’nin en büyük mobilya üreticisi ve zincir mağazalarla en büyük perakendecisi olmak. Türkiye’nin her yerinde Moda Life kültürü ile mağazalar açmak ve dünyaya açılmak. Müşterilerimize kaliteyi ekonomik koşullarda sunmaya uzun yıllar devam etmek. Çalışanlarımız ile birlikte kazanmak ve büyük bir geleceğe sahip olmak. Üretim ve istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve maksimum sayıda insanı iş sahibi yapmak. Türkiye’nin Düğün Paketçisi unvanını Türkiye’nin ve dünyanın en büyük Düğün paketçisi unvanına taşımak.

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