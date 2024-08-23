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Ekonomi

'Müşterinin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyoruz'

Müşterileri ve iş ortakları ile yakın temasta kalarak ihtiyaçlara özel çözümler ürettiklerini dile getiren Ray Sigorta CEO’su Erdoğan, değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda her branşta olduğu gibi kasko branşında da ürün çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

04:00 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 01:02 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Koray Erdoğan
Koray Erdoğan

Ray Sigorta, kasko branşındaki ürün yelpazesine ‘Tek Kasko’yu ekledi. Genişletilmiş kasko poliçelerindeki tüm teminat ve asistans hizmetlerini barındıran Tek Kasko ürünü, aracını sadece kendisi kullanan müşterilere yüzde 15’ten başlayan ve yüzde 20’ye ulaşan oranlarda cazip indirim avantajları sunuyor.

‘ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRIYORUZ’

Değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda her branşta olduğu gibi kasko branşında da ürün çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini belirten Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, “Halihazırda portföyümüzde yer alan Ray Kasko, Baby On Board (BOB) Kasko, İkinci Şans Kasko, KaskHom ve Başlangıç Kasko ürünlerimize şimdi Tek Kasko’yu ekliyoruz. Toplamda 6 farklı kasko ile müşterilerin kendi standartları ve taleplerini karşılayacak geniş bir ürün gamı oluşturduk. ‘Ne eksik ne fazla, tam da ihtiyaca göre sigorta’ söylemimiz doğrultusunda, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Böylece acentelerimize de portföylerini koruma ve genişletme imkânı sağlıyoruz. Bu anlayış ile kurguladığımız ‘Tek Kasko’ ürünümüz teminat olarak genişletilmiş kasko ürünlerimizin tüm özelliklerini barındırıyor. Aracına gözü gibi bakan, sürücü koltuğunu paylaşmayı tercih etmeyen geniş bir müşteri grubumuz bulunuyor.

Bu açıdan Tek Kasko, aracını sadece kendisi kullanan müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak en avantajlı ürün olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Müşterileri ve iş ortakları ile yakın temasta kalarak ihtiyaçlara özel çözümler ürettiklerini dile getiren Ray Sigorta CEO’su Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Tek Kasko, paydaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde aldığımız geri bildirimlerle geliştirdiğimiz bir ürün oldu. İş ortaklarımızın ürünlerimizi benimsemesi ve ürünün yapısına uygun müşterilere ulaştırması bizim için çok değerli. Biz de ürünümüzü geniş kitlelere tanıtabilmek için iletişim çalışmalarına başladık.”



#Sigorta
#Ekonomi
#Ray Sigorta
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