Prim ve beklentiler eşitlenmeli uygulama değişmeli

Prim ve beklentiler eşitlenmeli uygulama değişmeli

Uğur Duyan
04:0017/01/2026, Cumartesi
17/01/2026, Cumartesi
Orhan Yeğin, Orhan Erdem.

Taban seviyeden aylık alan emekli sayısının 4 milyon 917 bine dayanması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki kanun teklifi görüşmelerindeki tartışmalara da yansıdı.

Komisyon görüşmelerinde, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, emekli sayısındaki artışa dikkati çekti. İstedikleri oranda olmayan aylıkları düzeltebilecek gücün AK Parti iktidarında olduğunu söyleyen Erdem, "Bir hatamız, kolay emeklilerle prim yatıranları bir tuttuk. Köklü bir şekilde emekli maaşlarını tekrar masaya yatırıp, insanların ödedikleri prim ve beklentilerini eşitlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

SEYYANEN ARTIŞ GÜNDEMDE

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ise emeklilik meselesinin maaşla sınırlı olmadığını belirterek, sağlık giderlerinin de sistemin bir parçası olduğunu ifade etti. Enflasyonun düşürülmesiyle birlikte refah payının artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Yeğin, uzun vadede seyyanen artışların da gündeme gelebileceğini kaydetti.

Scooterda yetki karmaşası yok

  • Teklifle elektrikli scooterların denetimi de Ulaştırma Bakanlığı'na verildi. Denetimlerin belediyelerle birlikte yapılacağı belirtildi.



