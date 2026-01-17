Prim ve beklentiler eşitlenmeli uygulama değişmeli

Komisyon görüşmelerinde, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, emekli sayısındaki artışa dikkati çekti. İstedikleri oranda olmayan aylıkları düzeltebilecek gücün AK Parti iktidarında olduğunu söyleyen Erdem, "Bir hatamız, kolay emeklilerle prim yatıranları bir tuttuk. Köklü bir şekilde emekli maaşlarını tekrar masaya yatırıp, insanların ödedikleri prim ve beklentilerini eşitlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.