St. Petersburg’a Ankara’dan direkt sefer

Ankara ile St. Petersburg arasında karşılıklı tarifeli uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün olarak yapılacak. AJet, açtığı yeni destinasyonlarla iki yıl içinde 19 ülkede 56 yeni hattı uçuş ağına ekledi. Şirket, yurt içinde 39, yurt dışında ise 61 olmak üzere toplam 100 noktaya sefer düzenliyor. AJet Ankara'dan ise 24 ülkede 32 noktaya sefer düzenliyor.