St. Petersburg’a Ankara’dan direkt sefer

Türk Hava Yolları'nın (THY) iştiraki AJet, Ankara Esenboğa Havalimanı ile Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı arasında direkt uçuşlarını başlattı. Yeni uçuş hattıyla birlikte AJet, Ankara çıkışlı uluslararası destinasyon ağını genişletirken, Türkiye ile Rusya arasındaki hava ulaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor. AJet Ankara ile St. Petersburg arasında direkt uçuş başlattı. Yeni uluslararası hat kapsamında gerçekleştirilen ilk sefer, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından yolcularını St. Petersburg'a taşıdı.
HAFTADA 5 UÇUŞ OLACAK
Ankara ile St. Petersburg arasında karşılıklı tarifeli uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün olarak yapılacak. AJet, açtığı yeni destinasyonlarla iki yıl içinde 19 ülkede 56 yeni hattı uçuş ağına ekledi. Şirket, yurt içinde 39, yurt dışında ise 61 olmak üzere toplam 100 noktaya sefer düzenliyor. AJet Ankara'dan ise 24 ülkede 32 noktaya sefer düzenliyor.