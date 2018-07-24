Ekonomi Sürpriz karar sonrası yükselişe geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti

Sürpriz karar sonrası yükselişe geçti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Temmuz ayı toplantısında piyasaların beklentisinin aksine faizlerin sabit tutulması yönünde karar çıkmasının ardından 4,76 seviyelerinde gezinen dolar hızla yükselerek 4,93 seviyelerinin üzerine çıktı. Euro ise 5,78 seviyelerini aştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Faiz kararı sonrası dolarda son durum
Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası Temmuz ayı Para Politikası Toplantısı'ndan piyasaların merakla beklediği faiz kararı çıktı.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan faiz sürprizi
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan faiz sürprizi

Karar sonrası 4,76 seviyelerinde bulunan dolar hızla yükselerek 4,91 seviyelerini aştı. Karar öncesi 5,57 seviyelerinde bulunan Euro ise faiz kararı ile 5,75 seviyelerine kadar tırmandı.

Dolar/TL saat 14:24 itibariyle 4,93 seviyelerinin de üzerine çıkarak 4,9387'yi gördü.

Ekonomistler temmuz ayı PKK toplantısından faizlere yönelik 100-125 baz puan artış çıkmasını bekliyordu.

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