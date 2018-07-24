Sürpriz karar sonrası yükselişe geçti

Merkez Bankası Temmuz ayı Para Politikası Toplantısı'ndan piyasaların merakla beklediği faiz kararı çıktı.
Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiğini duyurdu.
Karar sonrası 4,76 seviyelerinde bulunan dolar hızla yükselerek 4,91 seviyelerini aştı. Karar öncesi 5,57 seviyelerinde bulunan Euro ise faiz kararı ile 5,75 seviyelerine kadar tırmandı.
Dolar/TL saat 14:24 itibariyle 4,93 seviyelerinin de üzerine çıkarak 4,9387'yi gördü.
Ekonomistler temmuz ayı PKK toplantısından faizlere yönelik 100-125 baz puan artış çıkmasını bekliyordu.