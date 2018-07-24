Sürpriz karar sonrası yükselişe geçti

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Erdoğan'dan Mesut Özil'e: Gözlerinden öpüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil için açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mesut Özil'in sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek "Mesut'un gözlerinden öpüyorum, takındığı tavır milli ve yerli" dedi.