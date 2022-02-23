TOKİ yurt dışında yaşayan vatandaşları da ev sahibi yapacak

Yıllardır dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, inşa ettiği 1 milyon 100 bin konutla 500 milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız” talimatı doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor. SANCAKTEPE'DE 420 KONUTLUK PROJE İşçiden memura, ev hanımından esnafa toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hareket eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyor. Yeni konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacak.
Yatay mimariden ödün vermeyen TOKİ, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçirecek. Proje ile yatay mimarili, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak.
Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konuttan oluşan yeni yaşam alanının ihalesi kısa bir sürede gerçekleştirilecek.
EKONOMİ
Ev almak isteyenlere müjde: TOKİ’den 41 ilde ucuz konut
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Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin kampanya ve satışları devam ediyor. 43 ilde açık artırma ve kura yöntemiyle satışa yüzlerce konut ve işyeri satışa çıkarıldı.
Alıcılar söz konusu illerde satışa sunulan konutlara, yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle sahip olabilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere, www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
Kura ve açık artırma tarihleri değişen 1.380 konut ve işyeri satışa çıkarılıyor. yenisafak.com söz konusu konut ve işyerlerinin bulunduğu il ve ilçeler ile sayılarını derledi. İşte fiyatları 56 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin bulunduğu iller...
Adana Yüreğir 3 işyeri Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor
Afyonkarahisar Dinar 1 işyeri Fiyat 245 bin TL
Amasya Suluova- Merzifon 1 işyeri + 1 konut Fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor
Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli 18 işyeri ve konut Fiyatlar 91 bin TL'den başlıyor
Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli-Güdül-Haymana-Gölbaşı-Yenimahalle 38 işyeri ve konut Fiyatlar 64 bin TL'den başlıyor
Balıkesir 6 işyeri ve konut Fiyatlar 102 bin TL'den başlıyor
Bilecik- Pazaryeri- Osmaneli 2 konut Fiyatlar 185 bin TL'den başlıyor
Bingöl-Adaklı 1 konut Fiyat 178 bin TL'den başlıyor
Bitlis - Merkez 4 işyeri Fiyat 56 bin TL'den başlıyor
Bolu Mengen-Seben 5 işyeri + konut Fiyat 140 bin TL'den başlıyor
Burdur Gölhisar 1 işyeri + konut Fiyat 117 bin TL'den başlıyor
Bursa Orhangazi 2 konut Fiyat 194 bin TL'den başlıyor
Çorum Merkez-Dodurga 8 konut Fiyat 71 bin TL'den başlıyor
Denizli Merkezefendi 1 konut Fiyat 185 bin TL'den başlıyor
Diyarbakır Kayapınar 1 konut Fiyat 232 bin TL'den başlıyor
Elazığ Merkez 15 işyeri Fiyat 585 bin TL'den başlıyor
Erzincan Refahiye - Çukurkuyu - Tercan 20 konut Fiyat 157 bin TL'den başlıyor
Erzurum Ilıca - Aşkale 13 konut Fiyat 118 bin TL'den başlıyor
Eskişehir Tepebaşı 1 konut Fiyat 163 bin TL'den başlıyor
Gaziantep Şehitkamil 2 işyeri Fiyat 195 bin TL'den başlıyor
İstanbul Kayabaşı - Başakşehir - Ataşehir - Gaziosmanpaşa 22 konut + işyeri Fiyat 188 bin TL'den başlıyor
İzmir Karabağlar - Tire - Torbalı - Kemalpaşa 554 konut Fiyat 230 bin TL'den başlıyor
Karabük Merkez 1 konut Fiyat 252 bin TL'den başlıyor
Karaman Merkez 6 işyeri Fiyat 70 bin TL'den başlıyor
Kars Sarıkamış 3 işyeri Fiyat 75 bin TL'den başlıyor
Kayseri Merkez 1 işyeri Fiyat 170 bin TL'den başlıyor
Kırklareli Merkez 1 konut Fiyat 191 bin TL'den başlıyor
Kırşehir Merkez - Kaman 3 konut + işyeri Fiyat 155 bin TL'den başlıyor
Konya Meram - Karapınar 19 konut + İşyeri Fiyat 138 bin TL'den başlıyor
Kütahya İnköy - Altıntaş - Dumlupınar 4 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor
Malatya Darende - Merkez 2 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor
Manisa Kırkağaç 3 konut Fiyat 183 bin TL'den başlıyor
Muş Merkez 258 konut Fiyat 193 bin TL'den başlıyor
Niğde Bor - Efendiney - Merkez - Altunhisar 6 işyeri ve konut Fiyat 105 bin TL'den başlıyor
Ordu Merkez - 1 konut Fiyat 228 bin TL'den başlıyor
Şanlıurfa Akçakale 265 konut Fiyat 198 bin TL'den başlıyor
Tekirdağ Merkez 3 konut Fiyat 136 bin TL'den başlıyor
Tokat Merkez 1 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor
Trabzon Yomra - Araklı 20 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor
Uşak Merkez ve Karahanlı 3 konut ve işyeri Fiyat 184 bin TL'den başlıyor
Van Erçiş 58 işyeri Fiyat 224 bin TL'den başlıyor
Yozgat Bogazlıyan 1 konut Fiyat 137 bin TL'den başlıyor
Zonguldak Merkez 1 işyeri Fiyat 140 bin TL'den başlıyor
42 ilde ucuza konut ve işyeri: Fiyatlar 56 bin TL'den başlıyor
Her yıl inşa ettiği binlerce konutla dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ; açık artırma ve kura yoluyla konut ve iş yerlerini satışa çıkarmaya devam ediyor. Çeşitli m2'ler ile 1+1'den başlayan 1.380 adet konut ve işyeri Aralık ayına kadar satışa çıkarılacak. 42 ilde yer alan taşınmazlar için TOKİ'nin açık artırmalarına internet üzerinden de teklif verilebiliyor. İşte fiyatları 56 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin bulunduğu iller ve konut adetleri..
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerine devam ediyor. TOKİ İstanbul'da birden fazla proje için ihale çalışmalarını sürdürürken, başvuru döneminin başlayacağı projeleri de duyurdu.<br><br>
İSTANBUL'DA 3 PROJE İHALEYE ÇIKACAK<br><br>TOKİ İstanbul Ataşehir ve Güngören ilçesinde toplam 3 projeye başlayacak. Bunlardan 2'si Ataşehir Şerifali'de yer alıyor.<br><br>Ataşehir Şerifali Çiftliği GÖB Alanı'ndaki 2. etap projesi kapsamında 718 konut ve 70 dükkanın inşaatı için ihaleye çıkılacak. İhale 16 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
Aynı bölgede 3. etap projesi kapsamında ise 211 konut ile 23 dükkanın inşaatı için ihale gerçekleştirilecek. Bu ihale ise 21 Şubat'ta yapılacak.<br><br>TOKİ'nin ihaleye çıkacağı diğer bir ilçe olan Güngören'de ise Gençosman mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar yapılacak. Buradaki ihale 8 Mart'ta gerçekleşecek. Sonucunda 300 konut ve 10 dükkan inşa edilecek.
TAKSİTLER 604 TL'DEN BAŞLIYOR<br><br>TOKİ birçok ilde satışlarına da devam ediyor. TOKİ'de başvuru döneminde olan projelere Halk Bankası üzerinden ya da e-Devlet'ten başvurular yapılabiliyor. Bu noktada proje neredeyse başvuru şubesi buna göre değişiklik gösterebiliyor.
İşte o projeler:<br><br>- Burdur Merkez Bozkurt Mahallesi'nde yer alan 655 konuttan 72'si satışa sunuldu. Projede 2+1 ve 3+1 konutlar yer alıyor. Projede fiyatlar 276 bin TL'den, 27 bin 600 TL'den peşinatlar ve taksitler ise 1.226 TL'den başlangıç gösteriyor.<br><br>Başvuru tarihleri: 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022
- Bursa Gürsu ilçesindeki projede ise 413 konuttan 200'ü satışa sunulurken fiyatlar 260 bin 930 TL'den başlıyor. Projede 52.186 TL'den başlayan peşinatlarla konut sahibi olmak mümkün. Taksitler ise 1159 TL'den başlıyor. Projede konut tipleri 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor.<br><br>Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 -28 Ocak 2022<br><br>
- Çorum Merkez Kuruçay'da yer alan ve satışa çıkan 743 konut 2+1'lerden meydana geliyor. Fiyatların 207 bin 455 TL'den başladığı projede peşinatlar 24 bin 894 TL'den ve taksitler 1.014 TL'den başlıyor.<br><br>Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022
- İzmir Ödemiş'te ise hem alt gelir hem de orta gelir grubunda satışlar yapılacak. Alt gelir grubundaki konutlar 2+1 ve orta gelir grubundaki konutlar 3+1'lerden meydana geliyor.<br><br>Projede alt gelir grubu fiyatları 261 bin 529 TL'den, peşinatlar 65 bin 382 TL'den ve taksitler ise 1.089 TL'den başlıyor. Orta gelir grubunda ise fiyatlar en düşük 390.385 TL'yken, peşinat için bu rakam 97 bin 596 TL ve taksitler için ise 2 bin 439 TL olarak belirlendi.<br><br>Başvuru tarihleri: 31 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022
- Kars Merkez Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projelerinde satışa çıkacak konutlar 4+1 dubleks seçeneklerden meydana geliyor. Taksitlerin 2 bin 293 TL'den başladığı projede peşinat için en alt sınır 51 bin 602 TL ve fiyatlar 516 bin 26 TL'den başlangıç gösteriyor.<br><br>Başvuru Tarihleri: 07 Şubat 2022 - 30 Haziran 2022
- Kars Sarıkamış Erenler-Tepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında ise 2+1 ve 3+1 konutlar için satışlar başlayacak. Fiyatların 220 bin 578 TL'den başladığı projede taksitler 22 bin 57 TL'den ve taksitler ise 1.102 TL'den başlangıç gösteriyor.<br><br>Başvuru tarihleri: 31 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022
- Kırşehir Merkez Kındam'da yer alan 2+1 ve 3+1 konutların fiyatları ise 248 bin 393 TL'den başlıyor. Peşinatların en düşük 24 bin 839 TL'den başladığı projede taksitler ise en düşük 1.241 TL.<br><br>Başvuru tarihleri: 31 Ocak 2022 - 11 Şubat 2022
- Konya Altınekin ilçesindeki 2+1 ve 3+1 konutların fiyatları ise 181 bin 573 TL'den başlıyor. Peşinatların 18 bin 157 TL'den başladığı projede taksitler ise 907 TL'den başlangıç gösteriyor.<br><br>Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 28 Ocak 2022
- Konya Hüyük'teki projede 2+1 konutlar satışa çıkıyor. Konut fiyatlarının 181 bin 406 TL'den başladığı projede 21 bin 768 TL'den de peşinatlar başlıyor. Aynı zamanda taksitler ise 604 TL'den başlangıç gösteriyor.<br><br>Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 28 Ocak 2022
- Konya Beyşehir Küçükavşar'da yer alan 2+1 ve 3+1 konutların satışlarında ise peşinatlar 18 bin 561 TL'den başlıyor. En düşük konut fiyatı 185 bin 619 TL'yken, taksitler için en düşük rakam 928 TL olarak belirlendi.<br><br>Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 28 Ocak 2022
- Malatya Pütürge Tepehan'da yer alan konutların fiyatları ise 190 bin 504 TL'den başlıyor. Peşinatların 19 bin TL'den başladığı projede taksitler ise 952 TL'den başlangıç gösteriyor. Satışa konu konutlar 2+1 ve 3+1'lerden meydana geliyor.<br><br>Başvuru tarihleri: 01 Şubat 2022 - 07 Şubat 2022<br><br>
- Sivas Merkez Yenimahalle'de ise alt gelir ve orta gelir grubu konutlar satışa çıkıyor. Alt gelir grubundaki konutlar 1+1 ve 2+1'lerden meydana geliyor ve fiyatları 147 bin 574 TL'den, peşinatları 17 bin 708 TL'den, taksitleri ise 721 TL'den başlıyor.<br><br>3+1 konutların fiyatları ise 315 bin 754 TL'den başlıyor. Taksitlerin 1403 TL'den başladığı projede taksitler ise 31 bin 575 TL'den başlangıç gösteriyor.<br><br>Başvuru tarihleri: 26 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022
- Van Erciş'te yer alan konutlar ise 10 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasında satışa çıkacak.<br><br>- Yozgat Sorgun Doğankent Mahallesi'nde yer alan konutlar için başvurular 24 Ocak'ta başlamıştı. Başvuru dönemi 28 Ocak'a kadar devam edecek.
- Zonguldak Çaycuma Velioğlu Mahallesi'nde yer alan 2+1 konutlar 157 bin 187 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Peşinatların 15 bin 187 TL'den başladığı projede taksitler ise 785 TL'den başlıyor.<br><br>Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 28 Ocak 2022
TOKİ 8 ŞUBAT'TA 3 İLDE 49 ARSAYI AÇIK ARTIRMAYLA SATACAK<br><br>TOKİ aynı zamanda muhammen bedeli 2.875.512.298-TL olan yaklaşık 575.138 metrekare büyüklüğündeki; İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa’da bulunan 49 arsa açık artırmayla satışa çıkaracak.<br><br>Açık artırma, 08 Şubat 2022 Salı günü gerçekleşirken alıcılar arsalara yüzde 15, 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.<br><br>İstanbul’da ise Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde toplam 30 arsa satışa sunuluyor.
TOKİ İstanbul için harekete geçti, tarihler belli oldu: Taksitler 604 TL'den başlıyor
TOKİ tarafından 15 projede başvuru dönemi başlıyor. Projelerde taksit ödemeleri 604 TL'den başlayacak. Öte yandan İstanbul Şerifali ve Güngören'de 3 proje için ihale çalışmaları yürütülürken, Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsa satışa sunuluyor.