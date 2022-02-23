TOKİ yurt dışında yaşayan vatandaşları da ev sahibi yapacak

Yıllardır dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, inşa ettiği 1 milyon 100 bin konutla 500 milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız” talimatı doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.

SANCAKTEPE'DE 420 KONUTLUK PROJE



İşçiden memura, ev hanımından esnafa toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hareket eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyor.

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Yeni konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacak.

Yatay mimariden ödün vermeyen TOKİ, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçirecek. Proje ile yatay mimarili, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak.

Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konuttan oluşan yeni yaşam alanının ihalesi kısa bir sürede gerçekleştirilecek.

EKONOMİ Ev almak isteyenlere müjde: TOKİ’den 41 ilde ucuz konut

FOTOĞRAF 47 Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin kampanya ve satışları devam ediyor. 43 ilde açık artırma ve kura yöntemiyle satışa yüzlerce konut ve işyeri satışa çıkarıldı. Alıcılar söz konusu illerde satışa sunulan konutlara, yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle sahip olabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere, www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Kura ve açık artırma tarihleri değişen 1.380 konut ve işyeri satışa çıkarılıyor. yenisafak.com söz konusu konut ve işyerlerinin bulunduğu il ve ilçeler ile sayılarını derledi. İşte fiyatları 56 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin bulunduğu iller... Adana Yüreğir 3 işyeri Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor Afyonkarahisar Dinar 1 işyeri Fiyat 245 bin TL Amasya Suluova- Merzifon 1 işyeri + 1 konut Fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli 18 işyeri ve konut Fiyatlar 91 bin TL'den başlıyor Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli-Güdül-Haymana-Gölbaşı-Yenimahalle 38 işyeri ve konut Fiyatlar 64 bin TL'den başlıyor Balıkesir 6 işyeri ve konut Fiyatlar 102 bin TL'den başlıyor Bilecik- Pazaryeri- Osmaneli 2 konut Fiyatlar 185 bin TL'den başlıyor Bingöl-Adaklı 1 konut Fiyat 178 bin TL'den başlıyor Bitlis - Merkez 4 işyeri Fiyat 56 bin TL'den başlıyor Bolu Mengen-Seben 5 işyeri + konut Fiyat 140 bin TL'den başlıyor Burdur Gölhisar 1 işyeri + konut Fiyat 117 bin TL'den başlıyor Bursa Orhangazi 2 konut Fiyat 194 bin TL'den başlıyor Çorum Merkez-Dodurga 8 konut Fiyat 71 bin TL'den başlıyor Denizli Merkezefendi 1 konut Fiyat 185 bin TL'den başlıyor Diyarbakır Kayapınar 1 konut Fiyat 232 bin TL'den başlıyor Elazığ Merkez 15 işyeri Fiyat 585 bin TL'den başlıyor Erzincan Refahiye - Çukurkuyu - Tercan 20 konut Fiyat 157 bin TL'den başlıyor Erzurum Ilıca - Aşkale 13 konut Fiyat 118 bin TL'den başlıyor Eskişehir Tepebaşı 1 konut Fiyat 163 bin TL'den başlıyor Gaziantep Şehitkamil 2 işyeri Fiyat 195 bin TL'den başlıyor İstanbul Kayabaşı - Başakşehir - Ataşehir - Gaziosmanpaşa 22 konut + işyeri Fiyat 188 bin TL'den başlıyor İzmir Karabağlar - Tire - Torbalı - Kemalpaşa 554 konut Fiyat 230 bin TL'den başlıyor Karabük Merkez 1 konut Fiyat 252 bin TL'den başlıyor Karaman Merkez 6 işyeri Fiyat 70 bin TL'den başlıyor Kars Sarıkamış 3 işyeri Fiyat 75 bin TL'den başlıyor Kayseri Merkez 1 işyeri Fiyat 170 bin TL'den başlıyor Kırklareli Merkez 1 konut Fiyat 191 bin TL'den başlıyor Kırşehir Merkez - Kaman 3 konut + işyeri Fiyat 155 bin TL'den başlıyor Konya Meram - Karapınar 19 konut + İşyeri Fiyat 138 bin TL'den başlıyor Kütahya İnköy - Altıntaş - Dumlupınar 4 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor Malatya Darende - Merkez 2 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor Manisa Kırkağaç 3 konut Fiyat 183 bin TL'den başlıyor Muş Merkez 258 konut Fiyat 193 bin TL'den başlıyor Niğde Bor - Efendiney - Merkez - Altunhisar 6 işyeri ve konut Fiyat 105 bin TL'den başlıyor Ordu Merkez - 1 konut Fiyat 228 bin TL'den başlıyor Şanlıurfa Akçakale 265 konut Fiyat 198 bin TL'den başlıyor Tekirdağ Merkez 3 konut Fiyat 136 bin TL'den başlıyor Tokat Merkez 1 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor Trabzon Yomra - Araklı 20 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor Uşak Merkez ve Karahanlı 3 konut ve işyeri Fiyat 184 bin TL'den başlıyor Van Erçiş 58 işyeri Fiyat 224 bin TL'den başlıyor Yozgat Bogazlıyan 1 konut Fiyat 137 bin TL'den başlıyor Zonguldak Merkez 1 işyeri Fiyat 140 bin TL'den başlıyor 42 ilde ucuza konut ve işyeri: Fiyatlar 56 bin TL'den başlıyor Her yıl inşa ettiği binlerce konutla dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ; açık artırma ve kura yoluyla konut ve iş yerlerini satışa çıkarmaya devam ediyor. Çeşitli m2'ler ile 1+1'den başlayan 1.380 adet konut ve işyeri Aralık ayına kadar satışa çıkarılacak. 42 ilde yer alan taşınmazlar için TOKİ'nin açık artırmalarına internet üzerinden de teklif verilebiliyor. İşte fiyatları 56 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin bulunduğu iller ve konut adetleri.. BiP'te paylaş

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