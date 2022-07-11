TOKİ’den bayram tadında konut desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da iki ilçedeki konutları açık artırmayla satışa sunacak. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut, 2 Ağustos Salı günü saat 10.30’da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba tarihinde saat 10.30’da açık artırma yapılacak. İsteyenler yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek.

Açık artırmaya katılacak olanlardan Kemal Cenk İçten, “TOKİ’nin hem Gaziosmanpaşa’daki hem de Sütlüce’deki bu projesini yakın zamanda duydum. Gayet güzel, modern. Odalar konforlu, yaşam alanları güzel yapılmış. Ben de bir tane daire almaya karar verdim. 2-3 Ağustos’ta da ihaleye çıkacak. O açık artırmaya ben de katılacağım. Yüzde 50’si peşin, geri kalanı 120 ay vadeliymiş. Hoşuma gitti, şartları güzel. Almak istiyorum, niyetim var yani” şeklinde konuştu.

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9 aydır evli olan ve eşi Gökmen Oruç ile dairelere bakmaya gelen Kübra Büşra Oruç, “Biz yeni evli olduğumuz için oturmak için bir ev planladık. Evleri de çok beğendik. İlandan görünce evleri gidip görelim dedik” dedi.

FOTOĞRAF 16 Toplu Konut İdaresi'nin internet sayfasında yer alan \"Satış ve Duyurular\" bölümünde yeni daire satışları duyuruldu. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 24 ilde sıfır daire satışına başlandı. Toplamda 24 ilde 420 bin TL bandından başlayan fiyatlarla yüzde 10, 15 ve 20 peşinat seçenekleriyle daire satışları yapılıyor. Örneğin Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Subaşı Mahallesi'nde yer alan bir konutun satış bedeli KDV hariç 424 bin TL olarak görülüyor ve %25 peşinatla taksit ödemesi aylık 1,769 TL'ye denk geliyor. Öte yandan daire satış fiyatı ve satış alternatifleri de kapsamlı bir şekilde listede duyuruldu. Aksaray, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da daire satışları sürüyor. Akşam'da yer alan habere göre başvuru için gerekli evraklar; Başvuru sahipleri Kimlik Fotokopisi, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları \"Hak Sahipliği Belgesi\" Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair), Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. TOKİ'den 24 ilde ucuz konut satışı: 420 bin TL'den başlıyor Konut alacak vatandaşların yakından takip ettiği Toplu Konut İdaresi yeni daire satışlarına ilişkin duyuru. TOKİ'nin internet sayfasında yer alan ilanlara bakıldığında ise 24 ilde 420 bin TL bandından başlayan fiyatlarla yüzde 10, 15 ve 20 peşinat seçenekleriyle daire satışlarının yapıldığı görülüyor. BiP'te paylaş

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Eşi Gökmen Oruç ise, “Kendimiz şu an kirada oturuyoruz. Ömür boyu kirada oturmak istemiyoruz. Yüzde 50 peşinat, 120 ay vade desteği bize uygun geldi. Evi almak istiyoruz. Gaziosmanpaşa’daki konutları da gördük, lokasyon ve ailemize yakın olan yer olarak Gaziosmanpaşa’da önceliğimiz arasında. Eşimle fikir alışverişi yapıp karar vereceğiz” diye konuştu.

İmalat mühendisi olan Kaan Polat da, “Ankara’da oturuyorum fakat TOKİ’nin böyle güzel bir fırsat sağladığını gördüm. İstanbul’daki kuzenim vasıtasıyla böyle bir fırsattan haberim oldu. Yatırım amaçlı da olur ama ben alıp oturmayı da düşünüyorum, kesinlikle bu fırsat kaçmamalı. Evlerin hepsine baktım; güzel ve ferah” dedi.