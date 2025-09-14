Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında Ordu'daki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında Ordu'daki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

10:5014/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu'nun Altınordu ilçesi Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.
TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu'nun Altınordu ilçesi Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında Ordu'da bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Bazı taşınmazların kamulaştırılması ile bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu'nun Altınordu ilçesi Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.



#Acele Kamulaştırma
#Kentsel dönüşüm
#Resmi Gazete
#sosyal konut
#TOKi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir'de bugün su kesintisi olacak ilçeler hangileri? 14 Eylül Pazar İZSU su kesintisi olan mahalle ve sokakları tek tek açıkladı: Saatlerce sürecek