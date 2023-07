Trendyol Türk markalarını Almanya’ya taşıyor.

Teslimat deneyimini daha da iyileştirmek üzere İstanbul Havalimanı yanındaki e-ihracat merkezi yatırımıyla Avrupa lojistik ağını kurma çalışmaları, yeni ödeme seçeneklerinin sunulması ve Almanya’daki dijital kanallarda halen yayında olan “Bu Trend Senin” (“This Trend is Yours”) ilk marka kampanyası da bu dönemde Trendyol’un Almanya’daki faaliyetlerine ivme kazandırdı. Trendyol ayrıca pazar lideri influencer programı “trendFam” aracılığıyla Almanya’da bini aşkın influencer ile işbirliği yapıyor. Influencer pazarlama platformu Storyclash, haziran ayında Trendyol’un üçüncü kez Instagram’da Almanya’daki influencerlar arasında en çok konuşulan moda markası olduğunu duyurmuştu.

Trendyol ayrıca şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin hemen ardından tüm ekibini, iş ortaklarını ve altyapısını deprem bölgesindeki yardım çalışmalarını desteklemek üzere seferber etmişti. Uluslararası toplumun yardım çalışmalarına doğrudan katkıda bulunmasına imkan veren earthquake.trendyol.com platformunu çok kısa sürede yayına almıştı. Trendyol’un Almanya’daki iş ortakları ABOUT YOU ve Zalando da kendi platformları ve sosyal medya hesapları üzerinden bu girişime destek vermişlerdi.

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol, Trendyol.com/de ile Almanya'da da faaliyet gösteriyor. Trendyol ilk yurtdışı ofisini Berlin’de açmıştı. En son trendleri her tarza, her duruma ve her bütçeye uygun kıyafetlere dönüştüren Trendyol, tamamı Türkiye’de üretilen kendi markalı ürünleri olan Trendyol Collection ile Türk markaları başta olmak üzere 800’den fazla markayı Almanya’daki müşterilerine sunuyor. Ayrıca Trendyol Collection ürünleri global e-ticaret platformları aracılığıyla 90’dan fazla ülkeye ulaşıyor.