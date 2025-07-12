Türk halkı bildiği markadan vazgeçmiyor

Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 40,5’i çocukken ailesinin tercih ettiği markaları hala kullanmaya devam ediyor. Bu güçlü alışkanlık en çok beyaz eşya kategorisinde kendini gösteriyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 48,8’i, çocukluk döneminde kullanılan markaların bir kısmını bugün de tercih ettiğini belirtirken, yüzde 10,6’sı ise aile markalarını tamamen bırakarak, farklı tercihlere yöneldiğini ifade ediyor.

Bir markanın ‘aileden biri’ sayılması için taşıması gereken özellikler de araştırma kapsamında katılımcılara soruldu. Türk halkı için bir markada en önemli kriter yüzde 77,3 ile kalite ve dayanıklılık olurken, yüzde 49,2’si güvenilirlik, yüzde 36,5’i ise uygun fiyat cevabını verdi. ‘Geçmiş alışkanlıklarınızı hangi kategorilerde sürdürüyorsunuz?’ sorusuna en yüksek oranla beyaz eşya (yüzde 47,3) cevabı verildi. Gıda ürünleri (yüzde 18,5), kahve/çay (yüzde 13) ve elektrikli ev aletleri (yüzde 12,2) gibi günlük hayatın temel kategorileri de aileden gelen alışkanlıkların sürdüğü alanlar arasında yer aldı. Araştırmada ayrıca reklamlar ve anne kararları tercihlerde etkili olduğu ortaya çıktı.