Uzlaştırmacıların 2026 asgari ücret tarifesi belirlendi

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 1158-1738 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 486-4 bin 664 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 4 bin 664-5 bin 822 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 5 bin 822-6 bin 991 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda ise 6 bin 991-8 bin 159 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırmacıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 1738-2 bin 317 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 317-2 bin 906 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 906-3 bin 486 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda ise 3 bin 486-4 bin 65 lira arasında ücret ödenecek.