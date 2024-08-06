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Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına dair toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

10:51 - 6/08/2024 Salı
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,
"Ağustos ayına dair toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz"
dedi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını aktardı.


Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz"



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#yaşlı ve engelli aylıkları
39 dakika önce
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