Yatırımcı yüzünü güneşe döndü

Yenilenebilir enerji alanındaki atılımını sürdüren Türkiye, bu sayede dışa bağımlılığını her geçen yıl azaltıyor. Türkiye’de 2002 yılında 12 bin 305 megavat (MW) olan yenilenebilir enerji kurulu gücü yapılan yatırımlar ve devreye alınan düzenlemelerle 2022 yılında 53 bin 627 megavata ulaştı.

Bu alanda en büyük kurulu güç 10 bin 607 megavatla rüzgar enerjisinde bulunurken, ikinci sıradaki güneşte ise 2021 sonu itibariyle kurulu güç 7 bin 816 megavata ulaştı. 2019 yılında devreye alınan lisanssız üretim mevzuatı ile hem bireysel aboneler hem de üreticiler enerjisini yenilenebilir kaynaklara yönlendirirken, aynı zamanda üretiminin fazlasını şebekeye satma imkanına kavuştu.Güneş enerjisi üretiminde çatı tipi santraller yatırımın en çok hızlandığı alan olarak öne çıkıyor.

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GÜNEŞ KURULU GÜCÜNDE PAYI % 12’YE YÜKSELDİ

Çatı tipi GES’lerin gücü 934 megavata ulaşırken, güneş kurulu gücü içerisindeki payı da yüzde 12 seviyesine kadar yükseldi. Sanayi ve meskende 2021 yılında başvuru sayısı 2 bini geçerken, toplamda 6 bin 675 megavat kurulu güce sahip 13 bin 389 adet başvuru bulunuyor. Mesken başvurularının sayısı ise bin 684’e yükseldi. Türkiye genelindeki 71 ilde çatı tipi GES’ler kullanılıyor, bu alanda gelişen teknolojinin de etkisiyle, yapılan yatırımların amorti süresi 4-6 yıla kadar geriledi.

Çatılara kurulan güneş santrallerinin ortalama ömrü ise 25-30 yıl olarak öngörülüyor. Bu sayede çatı tipi GES’ler yatırım için en cazip seçeneklerden biri haline geldi. Mayıs 2019’da devreye alınan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız üretim faaliyeti gösteren tesisler için aylık mahsuplaşma, ihtiyaç fazlası elektriğin perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden satışının gerçekleştirilmesine imkan tanındı.

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DÜZENLEME SONRASI BAŞVURULAR HIZLANDI

Karar öncesi sanayi aboneleri tarafından toplamda 671 MW kurulu güce sahip 2 bin 429 adet çatı GES başvurusu yapılırken, yapılan düzenleme sonrası ek olarak 5 bin 975 megavat kurulu güce sahip 8 bin 116 adet çatı GES başvurusu alındı. Böylece toplam sanayi başvurusu 6 bin 645 megavata, başvuru adedi ise 10 bin 615’e ulaştı.

20 gigavatlık potansiyel

Ayrıca, 10 Mayıs 2019 tarihi öncesinde mesken aboneleri tarafından toplamda 10 megavat kurulu güce sahip bin 90 adet çatı GES başvurusu yapılırken, karar sonrasın ek olarak 19,4 megavat kurulu güce sahip bin 684 adet çatı GES başvurusu alındı. Toplam mesken başvurusu 29,5 MW’a, başvuru adedi 2 bin 774’e ulaştı. Sanayi ve meskende toplamda 6 bin 675 megavat kurulu güce sahip 13 bin 389 adet çatı GES başvurusu bulunuyor. Türkiye’deki binalarda çatı üstü güneş sistemleri için en az 20 gigavatlık teknik potansiyel olduğu öngörülürken, bu potansiyelin büyük kısmının çok haneli konutlar oluşturuyor.