Ekonomi Yatırımcı yüzünü güneşe döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımcı yüzünü güneşe döndü

Son yıllarda yenilenebilir enerjide yatırımlar hızlanırken, yapılan düzenlemelerle bireysel tüketicilerin de sisteme katılmasının önü açıldı. Kurulu güçte rüzgarın ardından ikinci sırada yer alan güneş enerjisinde çatı tipi güneş santrallerinin sayısı da hızla artıyor. Çatı tipi GES’lerin gücü 934 megavata ulaşırken, güneş kurulu gücü içerisindeki payı yüzde 12 seviyesine kadar yükseldi.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Yatırımcı yüzünü güneşe döndü
Çatı tipi GES

Yenilenebilir enerji alanındaki atılımını sürdüren Türkiye, bu sayede dışa bağımlılığını her geçen yıl azaltıyor. Türkiye’de 2002 yılında 12 bin 305 megavat (MW) olan yenilenebilir enerji kurulu gücü yapılan yatırımlar ve devreye alınan düzenlemelerle 2022 yılında 53 bin 627 megavata ulaştı.

Bu alanda en büyük kurulu güç 10 bin 607 megavatla rüzgar enerjisinde bulunurken, ikinci sıradaki güneşte ise 2021 sonu itibariyle kurulu güç 7 bin 816 megavata ulaştı. 2019 yılında devreye alınan lisanssız üretim mevzuatı ile hem bireysel aboneler hem de üreticiler enerjisini yenilenebilir kaynaklara yönlendirirken, aynı zamanda üretiminin fazlasını şebekeye satma imkanına kavuştu.Güneş enerjisi üretiminde çatı tipi santraller yatırımın en çok hızlandığı alan olarak öne çıkıyor.

GÜNEŞ KURULU GÜCÜNDE PAYI % 12’YE YÜKSELDİ

Çatı tipi GES’lerin gücü 934 megavata ulaşırken, güneş kurulu gücü içerisindeki payı da yüzde 12 seviyesine kadar yükseldi. Sanayi ve meskende 2021 yılında başvuru sayısı 2 bini geçerken, toplamda 6 bin 675 megavat kurulu güce sahip 13 bin 389 adet başvuru bulunuyor. Mesken başvurularının sayısı ise bin 684’e yükseldi. Türkiye genelindeki 71 ilde çatı tipi GES’ler kullanılıyor, bu alanda gelişen teknolojinin de etkisiyle, yapılan yatırımların amorti süresi 4-6 yıla kadar geriledi.

Çatılara kurulan güneş santrallerinin ortalama ömrü ise 25-30 yıl olarak öngörülüyor. Bu sayede çatı tipi GES’ler yatırım için en cazip seçeneklerden biri haline geldi. Mayıs 2019’da devreye alınan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız üretim faaliyeti gösteren tesisler için aylık mahsuplaşma, ihtiyaç fazlası elektriğin perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden satışının gerçekleştirilmesine imkan tanındı.

DÜZENLEME SONRASI BAŞVURULAR HIZLANDI

Karar öncesi sanayi aboneleri tarafından toplamda 671 MW kurulu güce sahip 2 bin 429 adet çatı GES başvurusu yapılırken, yapılan düzenleme sonrası ek olarak 5 bin 975 megavat kurulu güce sahip 8 bin 116 adet çatı GES başvurusu alındı. Böylece toplam sanayi başvurusu 6 bin 645 megavata, başvuru adedi ise 10 bin 615’e ulaştı.

20 gigavatlık potansiyel

  • Ayrıca, 10 Mayıs 2019 tarihi öncesinde mesken aboneleri tarafından toplamda 10 megavat kurulu güce sahip bin 90 adet çatı GES başvurusu yapılırken, karar sonrasın ek olarak 19,4 megavat kurulu güce sahip bin 684 adet çatı GES başvurusu alındı. Toplam mesken başvurusu 29,5 MW’a, başvuru adedi 2 bin 774’e ulaştı. Sanayi ve meskende toplamda 6 bin 675 megavat kurulu güce sahip 13 bin 389 adet çatı GES başvurusu bulunuyor. Türkiye’deki binalarda çatı üstü güneş sistemleri için en az 20 gigavatlık teknik potansiyel olduğu öngörülürken, bu potansiyelin büyük kısmının çok haneli konutlar oluşturuyor.
Tarlasına kurdu ayda 14 bin TL tasarruf etti
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2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde dünyanın en büyük güneş enerji santrali: Elektrik üretimine başladı
FOTOĞRAF 17
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Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulumuna devam edilen Karapınar Güneş Enerji Santrali, tamamen bittiğinde toplam 1300 megavat güce sahip olacak.
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Karapınar YEKA'da 20 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak 3,5 milyon panelli güneş enerji santralinin, 32 ayda bitirilmesi hedefleniyor.
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Her ay yaklaşık 104 bin adet panelin kurulumunun yapılacağı santralde, bugüne kadar 10 bin 200 panel kurularak, elektrik üretimi başladı.
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Projenin tek parsel üzerine kurulan dünyanın en büyük güneş santrali olduğunu belirten Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, \"Şu an da tek parsel üzerinde bir yatırımcı tarafından yapılan dünyanın en büyük güneş santrali alanındayız. Burası bir güneş ovası. 20 milyon metrekarelik bir alan burası. Baktığınız zaman bir ucundan bir ucunu görmeniz imkansız. Boyut çok büyük\" dedi.
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Santrale takılan güneş panellerinin yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikle üretildiğine dikkat çeken Ata, \"O dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın da gerçekten kişisel olarak çok önem verdiği bir proje. Çünkü bu proje Türkiye tarihinin en önemli stratejik projelerinden biri. Birincisi yenilenebilir enerjinin payını artıracak bir girişim bu. Yenilenebilir enerjinin payını artırmak demek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının daha yönetilebilir kılmak demek. İkincisi yenilenebilir enerji teknolojilerini de milli imkanlarla yerli olarak üretilmesini hedefleyen bir proje. Dolayısıyla bu projenin bir parçası olarak fabrika açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız 19 Ağustos'ta yaptı. O fabrikada ürettiğimiz paneller ama ürettiğimiz derken vurgulamak istiyorum; silisyum minarelinden panel üretiyoruz. Yani minareli eritiyoruz, ingot (külçe) üretiyoruz. İngottan waferları (bir hammaddenin, disk bir plaka şeklinde hazırlanmış hali) kesiyoruz ince dilimleri. O dilimlerden hücreyi üretiyoruz. O hücreyi bir araya getiriyoruz ve gördüğünüz panelleri oluşturuyoruz. Dolayısıyla yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikle bu paneller üretildi\" diye konuştu.
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Santralde enerji üretiminin de başladığını belirten Ata, \"Tabii ki 1300 megavatın bitmesini beklemiyoruz. Bittikçe devreye alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz alan şu anda enerjilendirilmiş bir alan. 4 megavatlık panel. 10 bin 300 adet, fabrikamızdan gelen panelleri yerleştirdik. Testlerini yaptık. Geçtiğimiz hafta sonu da Enerji Bakanlığımızın yetkilileri gelerek kabulünü yaptılar. Şu an da bu saha elektrik üretiyor. Milli şebekeye elektriği veriyor\" dedi.
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Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini ve daha verimli panellerin üretimi için çalışıldığını belirten Ata, \"YEKA projesi, yenilenebilir enerjinin payını artırmakla kalmıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerini de yerli olarak geliştirilmesini temin ediyor. Orada sadece fabrika yok. Ar-Ge merkezimiz var. Şu anda 110 personel, 100'ün üzerinde mühendis Ar-Ge merkezimizde bu panellerin, güneş hücrelerinin daha verimlilerini geliştirmek için çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda daha verimli paneller üreteceğiz. Daha verimli hücreler üreteceğiz. Hücre teknolojisini, fotovoltaik panel teknolojisini geliştireceğiz. Yenilenebilir enerjinin payının arttırılması sadece ülkemiz açısından değil, insanlık açısından da çok büyük bir adım. Çünkü son yüz yılda özellikle fosil yakıtlarının inanılmaz boyutlarda tüketilmesi sonucu küresel boyutta iklim değişiklikleri, ısınma oldu. Bu görmüş olduğunuz havza eskiden bir göldü. Bulunduğumuz yerde halk 30 yıl önce balık avlıyormuş. Peki neden kurudu? Son 30 yılda buradaki buharlaşma yağışın tam üç katı gerçekleşmiş. Küresel iklim değişikliğinin sonucu. Bu da bir ironi. İnsanlığın fosil yakıtlarını inanılmaz boyutlarda kullanmasıyla kuruyan bir göl yatağına biz bugün güneş panellerini kurarak bir yerde iklim değişikliğine dur diyoruz. Engellemek için çok büyük bir katkıda bulunuyoruz'' ifadelerini kullandı.
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Projenin 32 ayda tamamlanacağını belirten Murtaza Ata, projenin bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceklerini söyledi. Ata, \"32 ayda burayı bitireceğiz. Fabrikamızın yıllık panel üretim kapasitesi 500 megavat. Biz buraya 1300 megavat panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş olacak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceğiz. Bu da 2-2,5 milyon insanın elektriğini karşılayacak. Türkiye'nin yaklaşık olarak o tarihteki yıllık tükettiği elektriğin binde birini üretmiş olacağız\" dedi.
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Santralin uzaydan görülebileceğine de dikkat çeken Murtaza Ata, \"Uzaydan görülen Çin Seddi gibi insan yapıları vardır. Burası Türkiye'nin uzaydan görülen ilk tesisi olacak. 2 bin 600 tane futbol sahasını buraya sığdırabiliriz\" dedi.
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Güneşi doğuşundan batışına kadar takip edebilen bir sisteme sahip Karapınar Güneş Enerji Sistemi, böylelikle yüzde 12 daha fazla elektrik üretebilecek.
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Panellerin iki yüzü de elektrik üretebileceğinden yüzde 5 oranında bir elektrik artışı daha sağlanacak.
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Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenecek.
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2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde dünyanın en büyük güneş enerji santrali: Elektrik üretimine başladı
Konya'nın Karapınar ilçesinde 20 milyon metrekare alan üzerine kurulmaya başlanan güneş enerji santrali, elektrik üretimine başladı. Tek parsel üzerinde yapılan dünyanın en büyük güneş enerji santrali olan projenin, 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "32 ayda burayı bitireceğiz. Buraya 1300 megavat panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş olacak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceğiz" dedi.


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