Ziraat Bankası’ndan bir ilk daha: Tüm bankalardaki kartlar artık Ziraat Mobil’de

İkinci faz ile birlikte Türkiye’de ilk kez Ziraat Mobil üzerinden tüm bankalardaki kart bilgilerini görüntüleme ve kart hareketlerini izleme imkânı da sağlandı. Bu sayede bireysel ve kurumsal müşterilerimiz tüm bankalardaki kart bakiyelerini, harcama detaylarını, limitlerini ve ödeme tarihlerini tek bir uygulama üzerinden görebilecek ve kart borçlarını kolaylıkla takip edebilecek. Ayrıca müşterilerimiz diğer bankalardaki hesapları üzerine ileri tarihli transfer talimatı ve düzenli transfer talimatı oluşturarak bu talimatlarını da Ziraat Mobil üzerinden kolaylıkla yönetebilecek”