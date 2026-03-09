Ziraat Bankası’ndan bir ilk daha: Tüm bankalardaki kartlar artık Ziraat Mobil’de

Ziraat Bankası, açık bankacılık uygulamalarının ikinci fazı kapsamında hayata geçirdiği yeni özellikle müşterilerinin diğer bankalardaki kart bilgilerini ve kart hareketlerini de Ziraat Mobil üzerinden görüntülenmesini sağladı.
Türkiye’nin en fazla kullanılan bankacılık uygulaması Ziraat Mobil, yenilikçi özellikleriyle kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Açık bankacılık hizmetlerinin ikinci fazı kapsamında sunulan bu yeni özellikle birlikte müşteriler, farklı bankalardaki kart bilgilerini ve kart hareketlerini tek bir mobil uygulama üzerinden kolaylıkla takip edebilecek.
Türkiye’de dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen her 5 bankacılık işleminden biri Ziraat Bankası’nın dijital kanalları aracılığıyla yapılırken, Bankanın aktif dijital müşteri sayısı da 25 milyonu aşmış bulunuyor.
Ziraat Mobil; sade ve kullanıcı dostu arayüzü, güçlü güvenlik altyapısı ve sürekli geliştirilen dijital hizmetleriyle Türkiye’de mobil bankacılığın en önemli referans uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor. Müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan yaklaşımıyla geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar bankacılık işlemlerini hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilirken, tek platform üzerinden sunulan kapsamlı finansal yönetim imkanlarıyla günlük finansal hayatlarını daha kolay yönetebiliyor.
Türkiye’de bir ilk: Bütünleşik kart deneyimi
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, bankanın açık bankacılık alanındaki öncü rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:
Sağlık, Türkiye’de açık bankacılık kullanımının hızla yaygınlaştığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: