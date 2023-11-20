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Erzurum’da okullar tatil mi? Erzurum’da yarın okullar tatil olacak mı? İşte son açıklamalar...

Erzurum’da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler yarın okul tatil olup olmayacağına ilişkin araştırma yapıyor. Peki yarın okullar tatil mi? 21 Kası Salı Erzurum’da yarın okul var mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte kar tatiline ilişkin detaylar.

15:30 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Erzurum'da okullar tatil mi?

Erzurum'da okullar tatil mi?

’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum’da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler 21 Kasım Salı günü okulların olup olmayacağını merak ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Erzurum’da yarın okullar tatil mi?

Şehir merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı başta yollar olmak üzere yaşamı zorlaştırmaya başladı. Karayolları ve belediye ekipleri dün gece başladıkları karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzurum’un Tekman ilçesinde kar yağışı yüzünden okullar bir gün tatil edildi.

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#21 kasım
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