Bolu’da okulların tatil olup olmadığı, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda okullar tatil edildi. Öğrenciler yarın okul var mı, tatil mi? Bolu’da okullar tatil edildi mi, Bolu’da Valiliğinden açıklama var mı? sorularına yanıt aramaya başladı.