Erzurum'da okullar tatil mi?
’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum’da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler 21 Kasım Salı günü okulların olup olmayacağını merak ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Erzurum’da yarın okullar tatil mi?
Erzurum’da yarın okullar tatil mi?
Şehir merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı başta yollar olmak üzere yaşamı zorlaştırmaya başladı. Karayolları ve belediye ekipleri dün gece başladıkları karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzurum’un Tekman ilçesinde kar yağışı yüzünden okullar bir gün tatil edildi.
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#21 kasım
2 saat önce