|
Reklam
Reklam
Özgün

Evde bakım parası ne zaman yattı mı? 13 Nisan 2023

Evde bakım parasından yararlanan binlerce kişi SMS ve e-Devlet sayfası üzerinden sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli kişiler ile ailelerine verilen evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi.

12:28 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı

Evde bakım parası yatan iller güncel listesi gündeme geldi. Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ve 31'i arasında hesaplara yatıyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla gözler "Evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce verilecek mi?" sorusuna çevrildi.

13 NİSAN 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı ve bayramdan önce yatırılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.



#evde bakım maaşı
#bakım parası
#evde bakımparası
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.