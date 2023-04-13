Evde bakım parası yatan iller güncel listesi gündeme geldi. Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ve 31'i arasında hesaplara yatıyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla gözler "Evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce verilecek mi?" sorusuna çevrildi.

13 NİSAN 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı ve bayramdan önce yatırılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.







