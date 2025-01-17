ABD ajansı Azerbaycan'dan kovuluyor

Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklaşa hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesine de değinen Bayramov, bu hattın taşıma kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkartıldığını kaydetti.Bayramov, Botchorishvili'yi Ermenistan'la yürüttükleri barış sürecine ilişkin bilgilendirdiğini belirterek, "Barış sürecinde önemli ilerlemeler elde edilmesine rağmen maalesef Ermenistan Anayasası'nda ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı tehditler hala mevcudiyetini koruyor. Ermenistan'ın hızla silahlanması ve intikamcı eğilimlerin yeteri kadar ciddi olmasından endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.Bazı Batılı ülkelerin bağımsız politika yürüten diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini dile getiren Bayramov, "Bunlar eskiden de vardı ve her zaman vardı fakat bu süreçler hiçbir zaman bu kadar açık ve agresif yapılmıyordu. Gürcistan ve Azerbaycan örneğinde, bunun başlıca nedeni ülkelerimizin büyük güçlerin diktesine uygun değil, ulusal çıkarlarına uygun politika yürütmesidir. Böyle olduğunda da siz hedefe dönüşüyorsunuz. Gürcistan örneğinde ülkenin parlamentosunun ülke çıkarlarına yönelik kabul ettiği yasaları, Azerbaycan örneğinde ise egemenliğimizi yeniden sağlamamızı bahane ediyorlar ve bizi cezalandırmak istiyorlar." şeklinde konuştu.



