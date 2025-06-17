Gazze'nin kuzeyindeki yardım noktasında yoğunluk

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim geçiş noktasından gelmesi beklenen insani yardımları almak üzere Sudaniyye bölgesindeki Sahil Yolu'nda toplanan Filistinliler, bölgede yoğunluk oluşturdu.
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim geçiş noktasından gelmesi beklenen insani yardımları almak üzere Sudaniyye bölgesindeki Sahil Yolu'nda toplanan Filistinliler, bölgede yoğunluk oluşturdu.
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