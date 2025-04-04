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Katil İsrail Gazze'de Filistinlileri göçe zorluyor

Katil İsrail Gazze'de Filistinlileri göçe zorluyor

14:354/04/2025, Cuma
AA
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İsrail ordusunun Gazze kentindeki Tel el-Hava, Sabra, Zeytun ve Şucaiye mahallelerine yönelik tahliye uyarılarının ardından Filistinliler, yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla birlikte daha güvenli olduğunu düşündükleri Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Reşit caddesinden geçerek Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

#İsrail
#Gazze
#Filistin

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