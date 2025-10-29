Petrol fiyatlarında düşüş bekleniyor





Raporda, küresel petrol fazlasının bu yıl önemli ölçüde arttığı, bu fazlanın gelecek yıl 2020'deki son zirvenin yüzde 65 üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.





Elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin artması, Çin'de petrol tüketiminin durağanlaşmasıyla küresel petrol talebinin daha yavaş arttığı belirtilen raporda, Brent tipi ham petrolün fiyatının bu yıl varil başına ortalama 68 dolardan 2026'da 60 dolara düşmesinin tahmin edildiği, bunun 5 yılın en düşük seviyesi olacağı kaydedildi.





Raporda, genel olarak enerji fiyatlarının 2025'te yüzde 12, 2026'da ise yüzde 10 gerilemesinin beklendiği aktarıldı.





Gıda fiyatlarının da gerilediğine dikkat çekilen raporda, 2025'te yüzde 6,1, 2026'da ise yüzde 0,3'lük düşüş öngörüldüğü belirtildi.





Raporda, rekor üretim ve ticaret gerilimleri nedeniyle soya fasulyesi fiyatlarının bu yıl düştüğü, gelecek iki yılda dengelenmesinin beklendiği, kahve ve kakao fiyatlarının ise arz koşullarının iyileşmesiyle 2026'da gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.





Gübre fiyatlarının girdi maliyetlerindeki artış ve ticaret kısıtlamalarının yansıması olarak 2025'te yüzde 21 artmasının, 2026'da ise yüzde 5 gerilemesinin beklendiği belirtilen raporda, bu yılki artışın çiftçilerin kar marjlarını daraltmasının ve gelecekteki mahsul verimine ilişkin endişeleri artırmasının muhtemel olduğu ifade edildi.