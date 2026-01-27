Yeni Şafak
Elektrikte yeni dönem: Ev, iş yeri ve arsa sahipleri dikkat

11:3627/01/2026, الثلاثاء
DHA
Elektrik bağlantı işlemlerinde sistem değişti. Yeni düzenlemeyle ev ve iş yerleri için başvurular dijital ortama taşınırken, lisanssız üretim tesislerine yönelik bağlantı mesafeleri ve yatırım bedelleri de yeniden belirlendi.

EPDK tarafından Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte ev, iş yeri, tarla ve arsa için elektrik bağlantı başvuruları artık çevrim içi olarak yapılabilecek. Vatandaşlar, dağıtım şirketlerine gitmeden internet üzerinden başvuru sürecini tamamlayacak.

EPDK tarafından hazırlanan ‘Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle birlikte elektrik bağlantı süreçlerinde dijitalleşme sağlanması ve lisanssız elektrik üretimine ilişkin bağlantı kurallarının güncellenmesi amaçlandı.

Başvurular dijital ortama taşındı

Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından yapılan düzenleme ile elektrik bağlantı başvuruları dijital ortama taşınırken lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlantı esasları yeniden belirlendi.



Başvurular artık dağıtım şirketlerinin internet siteleri üzerinden yapılacak. Dağıtım şirketleri 7 gün 24 saat çalışan online sistem kuracak.

Lisanssız üretimde kurallar değişti

Lisanssız üretim tesisleri için bağlantı mesafelerine sınır getirildi ve ortak hat ve trafo kurulmasına imkan tanındı. Şebeke yatırımlarını yapan yatırımcıya, sonradan gelen kullanıcılar katılım bedeli ödeyecek. Ayrıca, tarımsal ve kırsal bağlantılara ilişkin yeni kriterler getirildi.

#EPDK
#elektrik faturası
#ev sahipleri
