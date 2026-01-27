Elektrikte yeni dönem: Ev, iş yeri ve arsa sahipleri dikkat

EPDK tarafından Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte ev, iş yeri, tarla ve arsa için elektrik bağlantı başvuruları artık çevrim içi olarak yapılabilecek. Vatandaşlar, dağıtım şirketlerine gitmeden internet üzerinden başvuru sürecini tamamlayacak.