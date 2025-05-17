12 yıllık husumet son buldu: İki aile için yemek verildi, Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler

İnsanlık tarihi kadar eskidir savaşlar, kavgalar, gürültüler insan var olduğundan beri maalesef fıtratı gereği bunlar hiç eksik olmamıştır kainatta hep zıtlıklarıyla birlikte vardır o bakımdan hiç arzu etmiyoruz ebetteki insanlar birbirine kavga etmesin, birbirini bırakın yaralamayı, öldürmeyi birbirini hatta incitmesin ama kaçınılmaz olarak bazen bu tür nahoş hadiseler memleketimizin her yerinde yaşandığı gibi bölgemizde ve şehrimizde de yaşanıyor maalesef işte burada da geçmişte böyle bir hadise yaşanmış devamında onu takip eden başka bazı nahoş hadiselere de bu topraklar şahit olmuş ama burada işin güzel tarafı daha kötü bir sonuca ulaşmadan aklı başında insanlar, kanaat önderleri, toplum liderleri bu meseleyi çözmek üzere ortaya bir irade koymuşlar ve bizim kamu görevlilerimiz kaymakamımız, jandarma komutanlarımızın da destekleri ile birlikte çok şükür bugün artık bu meseleyi inşallah kökünden çözüyor. Bugün itibarıyla artık Mendan ve Karahan aileleri arasında barışı tesis ediyoruz. Kalıcı bir barışı ve güzelliği inşallah burada inşa etmiş oluyoruz" dedi.